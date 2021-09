Estos son los microorganismos que compartimos al besarnos: hasta 80 millones de bacterias

Los besos son actos de amor, y esto es algo que todo el mundo tiene claro. Sin embargo, cuando nos besamos, transferimos a través de la saliva una cantidad alta de bacterias y, en el caso de padecerlos, también virus, sin ir más lejos, la mononucleosis (también conocida como 'enfermedad del beso') es uno de los virus más frecuentes que se transmiten por saliva.

Un estudio reciente titulado 'Shaping the oral microbiota through intimate kissing', ha estudiado los efectos de los besos íntimos en la microbiota oral (comunidad de bacterias en la boca) de 21 parejas, y han concluido que, en un beso de una duración promedia de diez segundos, se transmiten en torno 80 millones de bacterias. Unos datos que invitan a a dejar de lado la práctica romántica de los besos boca a boca.

Microbiota oral

El conjunto de bacterias que cada individuo posee en su boca recibe el nombre de microbiota oral. Esta vive con nosotros desde nuestro nacimiento, pero nuestros hábitos de vida influyen mucho en su composición, cantidad y tipos de bacterias.

La alimentación o la ingesta de medicamentos son dos variantes que influyen mucho en la microbiota, así como la edad, el hábito de fumar, beber alcohol e incluso los comportamientos sexuales.

Por lo general, las bacterias que viven en nuestras cavidades son beneficiosas para la salud, y son las responsables, entre otras cosas, de una correcta digestión. La cuestión, por tanto, no es que las bacterias que compartamos a través de besos íntimos sean perjudiciales, sino la cantidad de bacterias que somos capaces de traspasar con esta clase de besos.

80 millones de bacterias cada 10 segundos

El estudio ha revelado que las parejas que mantienen una relación estable y duradera (que lleva a compartir saliva a través de los besos diariamente) terminan por general una microbiota oral más similar que aquellas personas que solo se dan besos ocasionales.

"Un beso íntimo no condujo a un aumento adicional significativo de la similitud promedio de la microbiota oral entre las parejas. Sin embargo, se observaron claras correlaciones entre los índices de similitud de la microbiota salival de las parejas y las frecuencias de besos", exponen los autores del estudio.

En el estudio han identificado, principalmente, dos tipos de bacterias marcadoras: Lactobacillus, responsable de la creación de ácido láctico y de cuyas consecuencias suelen derivar las caries, y Bifidobacterium. Este tipo de bacterias comunes en todas las personas se corresponden a una transferencia bacteriana total promedio de 80 millones de bacterias cada beso íntimo de 10 segundos.

Hábitos de vida compartidos

Los resultados de la investigación han aclaro que "una microbiota salival compartida requiere un intercambio bacteriano frecuente y reciente y, por lo tanto, es más pronunciado en parejas con frecuencias de besos íntimos relativamente altas", aclaran.

Además, apuntan a que la microbiota en la superficie dorsal de la lengua es más similar entre parejas que entre individuos no emparentados. No obstante, su similitud no se correlaciona intrínsecamente con el comportamiento del beso, sino que también entran en juego los mecanismos de selección específicos que resultan de un estilo de vida compartido.