El motivo por el que no debes posponer la alarma de las mañanas tiene nombre: sueño fragmentado

¿Quien no ha pospuesto alguna vez la alarma para quedarse cinco minutos más durmiendo? Esto es algo que hemos hecho muchos, pero qué realmente no sabemos lo negativamente que afecta a nuestro sueño y a nuestro día a día el hecho de posponer la alarma cinco minutos más.

Por mucho que nos guste dormir un rato más y creamos que nos beneficia un poco más al sueño, no es así. De hecho no es recomendable programar diferentes alarmas en intervalos de poco tiempo para seguir durmiendo, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento de nuestro día.

Nuestro cerebro descansa en ciclos de 45 minutos, por ejemplo: un ciclo dura 45 minutos, dos ciclos, duran 90 minutos, etc. Cuando le damos a posponer la alarma, nuestro cerebro comienza de nuevo un ciclo de sueño, lo que significa que a los cinco minutos que vuelve a sonar la alarma, hemos interrumpido el ciclo de sueño de nuestro cerebro y nos despertamos bastante más cansados que la primera vez que suene el despertador. Esto se llama: sueño fragmentado. Hacerlo varias veces puede conllevar que nos pasemos el resto del día cansados incluso levantándonos tarde y durmiendo muchas horas, por lo que seguramente lleguemos tarde a nuestro destino y lleguemos bastante más cansados de lo que deberíamos estar. Algunas de las consecuencias que puede provocar el posponer la alarma e interrumpir constantemente el ciclo de sueño de nuestro cerebro son: cansancio, mal humor, somnolencia, bajo rendimiento, etc.

Debemos acostumbrarnos a levantarnos la primera vez que suene nuestra alarma. Con suerte, nuestro cuerpo se adaptará al horario en el que nos levantamos y llegará un punto en el que nuestro reloj biológico sea el que nos despierte, puesto que sería la opción más ideal para nuestro descanso y nuestro rendimiento diario. Aún así, en el caso de que no sea posible levantarnos sin alarma, recuerda que posponerla no hace ningún bien a nuestro cuerpo ni a nuestra mente, por lo que no pienses que te hará bien dormir cinco minutos más y levántate de la cama la primera vez que suene tu alarma.

Algunos consejos para mejorar la calidad del sueño y dormir mejor por las noches son: