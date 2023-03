La presencia de nitrato en el agua se relaciona con el cáncer de próstata

Tanto en el agua que compramos embotellada como el agua que sale de nuestro grifo es la que normalmente estamos acostumbrados a beber. El nitrato es un contaminante que se encuentra en ambas, tanto en el agua en botella como en el agua del grifo, por lo que generalmente estamos acostumbrados a ingerirlo. Este contaminante viene de los excrementos de fertilizantes tanto de la ganadería como de la agricultura, y es arrastrado a los ríos y balsas por la lluvia.

Recientemente, el 8 de marzo de 2023, la revista Evironmental Health Perspectives publicó los resultados de un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) acerca de la relación entre la exposición a largo plazo a nitratos y trihalometanos (THM) en agua potable y el cáncer de próstata. Según el estudio, estos dos componentes que ingerimos diariamente y que llevamos ingiriendo toda nuestra vida podrían llegar a ser un potencial factor de riesgo del cáncer de próstata. En la investigación realizada se estudiaron 697 casos de cáncer de próstata (97 de estos casos mostraban tumores agresivos). De igual manera se estudiaron 927 casos de hombres que no tenían cáncer de próstata. Teniendo en cuenta diferentes variables se cálculo la media de nitrato y THM a la que los sujetos de estudio habían estado expuestos desde la edad de 18 años. En el estudio se observó que cuanto mayor nitrato habían ingerido los sujetos estudiados, mayor probabilidad tenían de haber desarrollado cáncer de próstata. Todos los sujetos que habían ingerido más de 14 mg de nitrato al día de media multiplicaban por 1,6 las probabilidades de tener un cáncer de próstata de bajo grado y triplicaban la posibilidad de padecer un tumor de próstata agresivo.

La diferencia que existe entre el nitrato y los THM se refleja en el cómo entran estos contaminantes en nuestro cuerpo. Como ya hemos dicho, el nitrato entra a través del agua que ingerimos. En cambio, los THM podrían entrar en nuestro cuerpo a través de la inhalación o la absorción de la piel (cuando nos duchamos, por ejemplo).

Aún así, Carolina Donat-Vargas, primera autora del estudio e investigadora de ISGlobal explica que “exponerse a los nitratos a través del agua de consumo no implica que se vaya a desarrollar un cáncer de próstata”. Se trata de una evidencia que han encontrado en la que han basado un estudio que tiene como objetivo mejorar la salud humana. Según Donat-Vargas, “lo que sí esperamos en este estudio, junto a otros, pueda contribuir a que se revisen los niveles permitidos de nitrato en el agua, de modo que garanticen que no implica un riesgo para la salud humana”.

En el estudio también se ha tenido en cuenta la alimentación. En la investigación se reflejó que la relación entre el nitrato y los THM ingeridos y el cáncer de próstata se daba en hombres que apenas consumían fibra, vitamina C o frutas y verduras, por lo que una buena alimentación sí puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata o por lo menos disminuir el riesgo de desarrollarlo por la ingesta de nitrato. Segundo Donat-Vargas, “La fibra beneficia a las bacterias intestinales, ejerciendo un efecto protector frente tóxicos derivados de los alimentos”. En cuanto a la vitamina C, la investigadora de ISGlobal añade que “la vitamina C ha demostrado una actividad antitumoral notable”. Por último, todos sabemos que las frutas y verduras son buenas para nuestra alimentación, pero Donat-Vargas va más allá y añade que “las frutas y verduras y los antioxidantes, las vitaminas y polifenoles que contienen podrían actuar como inhibidores de la formación de nitrosaminas en el estómago, que son los compuestos con potencial carcinógeno”.