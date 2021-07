¿Las personas con psoriasis son más vulnerables al coronavirus?

Cerca de un millón de personas están afectadas por la psoriasis en España. Esta enfermedad no entiende de edades, llegando a repercutir de manera muy negativa la vida de los pacientes. Desde la llegada del coronavirus son muchas las preguntas que surgen en torno a sus consecuencias en algunos pacientes. En el caso de los que padecen de psoriasis, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), a través de su grupo Biobadaderm, ha desarrollado un estudio con 2.329 pacientes que señala que "las personas con psoriasis y en tratamiento sistémico no tienen más riesgo de enfermar por Covid-19 que el resto de la población".

"A principios de marzo, cuando el SARS-CoV-2 empezó a extenderse por España, fueron muchos los mensajes que señalaron a las personas inmunodeprimidas como personas de más riesgo en esta pandemia. En ese grupo, se incluían también aquellas que recibían terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras, como muchos pacientes de psoriasis. Las preguntas no se hicieron esperar y fueron muchos los pacientes que preguntaban a sus dermatólogos qué hacer. En esa oportunidad se les aconsejó a estas personas enfermas continuar con sus tratamientos y observar atentamente algún síntoma o empeoramiento", explican desde AEDV.

INVESTIGACIÓN

El grupo Biobadaderm, liderado y coordinado por la Unidad de Investigación de la Fundación AEDV Piel Sana, puso en marcha un estudio prospectivo encabezado por Ofelia Baniandrés-Rodríguez, del Hospital U. Gregorio Marañón de Madrid, para evaluar cómo el Covid-19 estaba afectando a los pacientes con psoriasis en tratamiento sistémico.

Ocho meses después, los datos de este estudio corroboran la recomendación que hizo el Grupo de Trabajo de Psoriasis de la AEDV y afirma que estos pacientes no tienen más riesgo de infectarse ni de que su evolución, si se contagian con el coronavirus, sea peor.En base a esta investigación, Ignacio García Doval, director de la Unidad de Investigación de la AEDV, señala que “Biobadaderm es el resultado de un esfuerzo enorme de muchos dermatólogos a lo largo de 12 años. En este tiempo se ha consolidado como uno de los registros de psoriasis más importantes del mundo, y desde luego el más productivo. Esta experiencia nos permite afrontar retos como organizar un estudio difícil como este, en unas circunstancias adversas y tener resultados relativamente rápido”, explica.De esta manera, tras identificar y analizar los datos de 2.329 pacientes que estaban en tratamiento sistémico activo, se comprobó que 73 (3,13 por ciento) habían sufrido Covid-19, 13 (0,56 por ciento) requirieron hospitalización, 1 (0,04 por ciento) necesitó atención en la UCI y otro (0,04 por ciento) murió. El perfil de los casos con coronavirus de este registro fueron similares a los de la población general, salvo que había más casos de comorbilidades como hipertensión o diabetes mellitus.Tras evaluar toda la información recabada, se comprobó que estos pacientes tenían un riesgo ligeramente mayor de infección por Covid-19, hospitalización, ingreso en UCI o muerte que la población general, pero no es significativo. Por tanto, tal y como afirma García Doval, ''cada vez son más los datos que nos indican que los pacientes con psoriasis que reciben tratamientos biológicos no están asociados a peores resultados frente al virus''.

La psoriasis y sus síntomas

La psoriasis es una enfermedad cutánea de larga duración que causa enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel. Dependiendo de la forma que presente, podemos encontrar diversos tipos de psoriasis. La psoriasis pustulosa, localizada alrededor de las uñas de las manos y de los pies. Y la psoriasis seborreica que provoca que se formen escamas.

Se presenta como una erupción monomorfa, simétrica, cuya lesión elemental es muy característica. Estos son los síntomas que presenta la psoriasis: