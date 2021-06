Un agente inmobiliario de 70 años, primera persona en ser tratado con el nuevo fármaco contra el Alzhéimer en EEUU

''Abrimos una nueva era''. Así ha resumido el Doctor Stephen Salloway, profesor de neurología de la Universidad de Brown, la esperanza que supone haber testado el primer fármaco contra el alzhéimer. Su aprobación se produjo apenas unos días, cuando la FDA estadounidense dio luz verde al tratamiento a esta terapia que pretende atacar el proceso desencadenante de la demencia. Su puesta en marcha ya es una realidad tras ser probado en el primer paciente fuera del ensayo clínico, Mark Archambault, un agente inmobiliario de 70 años de Wakefield, de Rhode Island.

Aduhelm fue aprobado con mucha polémica por su rapidez, el primer fármaco específico contra el Alzhéimer sobre el que se investiga desde el año 2003. El medicamento pretende reducir el componente principal que ataca a la memoria: las placas "beta amiloide" en el cerebro.

Según informó la FDA en un comunicado, se trata además del primer tratamiento contra el alzhéimer que la administración estadounidense aprueba contra esta enfermedad degenerativa que afecta globalmente a unos 30 millones de personas, 6 millones de ellas en Estados Unidos. Por el momento, el programa del Hospital Butler tiene un centenar de pacientes que son buenos candidatos para recibir el fármaco, que se administra por vía intravenosa una vez al mes.

A diferencia de otros tratamiento, la FDA ha explicado que proporciona un ''significativo avance terapéutico'', al ralentizar el avance de la enfermedad, prevenir sus efectos y no tratar solo sus síntomas. A este respeto, el investigador James E. Galvin, neurólogo de la Universidad de Miami, detalla a Efe que aducanumab tuvo una reducción de 71% de las placas que se consideran las causantes de la enfermedad y se muestra además optimista de los nuevos "enfoques" de las autoridades para evaluar los medicamentos para este mal degenerativo.

La esperanza arrastró a la par críticas de la comunidad científica y medica, considerando que los resultados de los ensayos clínicos eran inconsistentes y no aseguraban su efectividad. Sin embargo, Galvin asegura que deberían estar "entusiasmados" los pacientes que viven con alzhéimer, sus familias y "una gran proporción de médicos e investigadores".

Asimismo, puntualiza que la afirmación de que solo dará resultado con pacientes en las primeras fases de la enfermedad no es un hecho probado. ''La aprobación de la FDA no fue específica para ninguna etapa particular de la enfermedad", matiza. Abunda que el alzhéimer en su estado avanzado no se estudió en los ensayos clínicos.

En ese sentido adelanta que la fabricante de Aduhelm, el primer tratamiento nuevo para la enfermedad de Alzheimer aprobado en el país en casi 20 años, comenzará pronto un análisis en otros pacientes cn la enfermedad más avanzada y ya tiene 600 sitios listos para hacerlo.