Esto es lo que tienes que hacer para que tu cuerpo se recupere después de una gastroenteritis

Han sido unas semanas de contagios en cadena. El cambio de estación se ha hecho notar más pronto que tarde y lo ha hecho en forma de contagio masivo de gastroenteritis en cuyos cuerpos se ha manifestado en forma de diarrea, vómitos, malestar, poco apetito y fiebre. En la mayoría de los casos, se debe a un cuadro vírico de carácter leve, pero hay que estar pendientes y vigilar que no se llegue a la deshidratación, sobre todo, en los más pequeños.

Muchas veces se pierde el apetito, así que no puede faltar el líquido en el cuerpo. Si no se tolera el agua, lo más recomendable son los sueros orales con los que recomponer los líquidos y electrolitos que se pierden y los causantes de esa deficiencia de líquidos en el cuerpo.

Es un virus que dura unos días, a veces solo 24 horas, pero deja mal cuerpo y malestar estomacal por lo que se aconseja la ingesta de alimentos suaves y de manera progresiva. Veamos qué pautas puedes seguir para recuperarte de la gastroenteritis.

Recomponiendo el cuerpo de una gastroenteritis

Hidratación: Durante y después de la gastroenteritis, es probable que hayas perdido líquidos y electrolitos importantes. Es crucial rehidratarte bebiendo agua, zumos, caldos o bebidas similares a las que toman los deportivas que contengan electrolitos para ayudar a restablecer el equilibrio de líquidos en tu cuerpo. Dieta suave: Comienza con una dieta suave y de fácil digestión. Opta por alimentos blandos como arroz, puré de patatas, pan tostado y alimentación sana, en general. Evita los alimentos ricos en grasas saturadas, los picantes, los fritos o muy condimentados, ya que podrían irritar tu sistema digestivo. Probióticos: Los probióticos pueden ser útiles para restaurar la flora intestinal saludable después de una gastroenteritis. Puedes obtenerlos a través de suplementos o alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut o el kimchi. Descanso: Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse, así que asegúrate de descansar lo suficiente. No te esfuerces demasiado físicamente hasta que te sientas completamente recuperado.

Reposo digestivo

Debido a la inflamación, se hace prácticamente imposible la ingesta de alimentos y que la mucosa intestinal pueda llevar a cabo sus funciones básicas.

Muchas veces esta descomposición intestinal tiene un cometido y es la eliminación de sustancias nocivas del cuerpo. En este sentido, se evitarán también los alimentos ricos en fibra y se optará por aquellos que sean más astringentes. Está desaconsejado, de igual manera, la leche porque inflama la mucosa gastrointestinal.

Este descanso durará solo unos días y no es grave, por lo que tampoco hay razones, a no ser que el médico así lo prescriba, por las que tomar medicamentos. Los virus no se curan con antibióticos y la automedicación puede llegar a hacer más daño que beneficio.

La gastroenteritis puede ser producida también por la presencia de otros virus como el norovirus que es el principal motivo de brotes de gastroenteritis a nivel mundial y el rotavirus. Los dos son muy normales sobre todo entre el público infantil y se pueden contagiar varias veces, por lo que se recomienda el uso de medidas higiénicas como el lavado de manos, lavar la ropa, desinfectar zonas comunes y otras prevenciones como la distancia entre posibles contagiados para evitar que se siga propagando.