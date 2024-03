¿Por qué recuperamos el peso perdido?

Es uno de los mayores temores que tienen las personas cuando llevan un tiempo haciendo dieta. Recuperar el peso perdido se convierte en una preocupación. Cuando una persona está obesa, libera menos dopamina que es la hormona de la recompensa. Esto quiere decir que necesita comer más para sentirse satisfactoriamente recompensado a través de la comida.

Lo que, a su vez, trae como consecuencia tener menos actividad cerebral después de que los nutrientes estén en el estómago. Así que sigue necesitando esa gratificación, incluso, un tiempo después de haber perdido peso.

Las sensaciones metabólicas y neuronales desencadenan en sensaciones de hambre y ansiedad, pero más que la dieta, se trata de una educación alimentaria sólida con la que se cambien los malos hábitos por los buenos hábitos. Cuando comienzas una "dieta" tiene que haber un equilibrio entre los tipos de alimentos que ingieres y no hacer una dieta agresiva, es decir, muy estricta en la restricción de la ingesta de calorías para que cuando vuelvas a comer "normal", no haga un efecto rebote que perjudique tu salud.

Cómo aumentar los niveles de dopamina

La dopamina es una hormona que se activa con elementos que se encuentran en los alimentos, pero también en otros fuera de la comida los cuales generan, de igual manera, sensaciones positivas con las que no hace falta a la ingesta de alimentos. Para implantar estos otros sistemas, tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de hambre estamos experimentando y comprobar si es una necesidad fisiológica.

De manera paralela a la ingesta masiva de comida, hay otras vías que estimulan el aumento de la dopamina en las personas:

Alimentos como por ejemplo los plátanos, aguacates o chocolate negro

Actividad física. Puede ser alguna sin mucho impacto como caminar 8000 pasos diarios

Exposición solar como una de las mejores formas de recibir la vitamina D del sol, fuera de la alimentación

Meditación

Escuchar música

Relaciones personales

¿Cuestión de voluntad?

La solución no está en prohibirte lo que vas a comer ya que es algo que no puedes mantener de por vida. En eso, puedes ponerle fuerza de voluntad, pero no siempre es suficiente con tener esta habilidad por muy entrenada que la tengas.

En este sentido, la farmacéutica y nutricionista, Marián García, más conocida como Boticaria García, desecha la idea de responsabilizar a la falta de voluntad como una causa directamente relacionada con la dificultad para perder peso. Destaca que hay "factores como los adipocitos inflamados, microbiota desequilibrada, músculos afectados, cerebro con hambre, genes ahorradores y cortisol como responsables". Hay que conocer al cuerpo y entenderlo para que la pérdida de peso sea eficaz, superando todos los obstáculos.

García también resalta que hay células grasas que forman el tejido adiposo y si se descontrolan, puede afectar a la comunicación hormonal, dando como resultado que te hinches. En este contexto, asegura que lo que entendemos por perder peso, tiene muy mal enfoque, porque "el 90% aproximadamente de las personas que hacen dietas, en un periodo de seis a nueve meses vuelven a recuperar el peso perdido porque el enfoque no es el adecuado".