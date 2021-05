Los expertos revelan el día de la semana en el que se corre mayor riesgo de paro cardíaco

No hace falta ningún estudio para saber que los lunes son el día más odiado por el colectivo popular, eso es una evidencia que no necesita de datos empíricos. La vuelta a la rutina, a las obligaciones diarias y las preocupaciones, los horarios y los plazos suelen venir acompañados de altos niveles de estrés que, en ocasiones, no son compatibles con un fin de semana de excesos y desórdenes como mala alimentación, tabaco, alcohol o pocas horas de sueño. Como consecuencia, y para alimentar el rechazo de sus detractores, nuevas pruebas sí han podido demostrar científicamente que este día se presenta como el de mayor riesgo para sufrir un infarto de miocardio.

Publicado en el American Heart Journal, la investigación analiza los resultados de datos obtenidos en 156.690 pacientes que sufrieron esta patología en su país entre enero de 2006 y diciembre de 2013. Con la finalidad de encontrar cómo se dan esos cambios temporales en los índices de incidencia del infarto del miocardio y la distribución de los síndromes coronarios agudos a lo largo de la semana, los investigadores compararon las tasas diarias de infartos durante los días de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, los comienzos de cada nuevo mes, los lunes, los fines de semana y las vacaciones de verano con los días de control.

Se comprobó que éstos se producen con mayor frecuencia los lunes y disminuyen considerablemente durante el fin de semana. El índice crece hasta un 65% más a comienzos de la semana, sin relación aparente entre la edad o el género y con una alta probabilidad de relación con los niveles de estrés psicosocial. “La vida moderna está desafiando el ritmo circadiano con su luz artificial y un tiempo de sueño arbitrario, ya sea porque debemos hacer turnos en la noche en el trabajo, levantarnos temprano en las mañanas de los lunes o acostarnos tarde preparándonos para la Navidad. Algunas investigaciones previas sugieren que incluso cambios ligeros en el tiempo de la sociedad preceden el aumento de las tasas de infartos en el miocardio”, afirma el estudio.

Para evitar que el análisis resultara sesgado por otros factores que pueden llegar a incidir en las tasas de infarto, los investigadores también incluyeron datos como la temperatura ambiente del momento cuando el paciente sufrió el infarto, la polución del aire y la hora en que la persona entró al servicio médico.

Con esta información en mano, los científicos también concluyeron lo siguiente: La mañana es el tramo del día de mayor riesgo, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía hay un 40% más de probabilidades de sufrir un infarto. Asimismo, el 28 de cada mes tuvo la tasa más alta, mientras el 18 tuvo la tasa más baja. Finalmente, el mes con mayores casos de infartos es diciembre, relacionado con las fiestas navideñas, y el de menos suele ser julio.

El impacto del estudio se hizo notar entre la comunidad médica y científica, que hasta el momento había puesto el foco de las enfermedades cardíacas en coincidencia con eventos que generan estrés en la población de un país como un acontecimiento deportivo, una catástrofe natural o un momento de exaltación social en los que, en ocasiones, el estrés supera los límites aceptados por el organismo que produce un aumento en la presión arterial.

Otros factores que se barajan y que están presentes en el debate son la de motivación y la irritabilidad e incluso cuestiones culturales relacionadas con la distribución de los días festivos que podrían cambiar los resultados según en el país donde se realizara el estudio. Aunque las evidencias no son claras en este aspecto, un registro húngaro de admisiones hospitalarias por eventos coronarios agudos, que incluyó a más de 90.000 pacientes a lo largo de cinco años, también mostró -y corroboró lo aportado en la investigación- que los picos de incidencia de infarto se daban el lunes y luego descendían hacia el fin de semana.