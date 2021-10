El síndrome de Brugada: Así es la enfermedad que padece Carla Balber que provoca muerte súbita

La médico especializada en medicina estética y Miss España en 2015, Carla Balber, volvió a las portadas y al centro de la opinión pública hace unos días tras grabar un vídeo en el que desvelaba a sus seguidores que padece el 'Síndrome de Brugada', una enfermedad cardíaca que no tiene cura ni tratamiento. Tranquila, serena y con mucha entereza, la ex modelo explicaba el proceso que había seguido hasta dar con el diagnóstico exacto y las consecuencias que puede tener a largo plazo esta enfermedad. Entre ellas, arritmias severas y, en el peor de los casos, muerte súbita. Pero, ¿en qué consiste exactamente? y, ¿cuáles son sus síntomas?

QUÉ ES EL SÍNDROME DE BRUGADA

Según indica Mayo Clinic, el síndrome de Brugada es un trastorno del ritmo cardíaco por el que cada latido del corazón es generado "por un impulso eléctrico que generan unas células especiales de la cavidad superior derecha". Se suele producir por una alteración en los genes que dirigen la formación de las proteínas cardiacas que regulan el paso de los iones a través de la membrana celular, según explican desde la Fundación Española del Corazón (FEC) de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

En este síndrome existe un defecto de los canales que dirigen esta actividad eléctrica y que hacen que los latidos vayan más rápido de lo habitual. De esta manera, se produce lo que se conoce como "fibrilación ventricular" y, como resultado, el corazón "no bombea suficiente sangre al resto del cuerpo". Este trastorno del ritmo cardíaco es poco frecuente pero potencialmente mortal y, en ocasiones, es heredado.

Asimismo, y como bien explica la modelo: ''La posibilidad de sufrir una muerte súbita es de un 3% al año''. Sin embargo, continúa, ''no pienso que tengo un 3% de probabilidades de que me pase, sino que tengo un 97% de probabilidades de que no me pase"

SÍNTOMAS

Según indican los especialistas de Texas Heart Institute,mchas personas con síndrome de Brugada no presentan síntomas, de modo que ni siquiera saben que lo tienen. Si hay síntomas, estos pueden consistir en:

Desmayos

Latidos irregulares (arritmias) o palpitaciones

Dificultades para respirar.

Convulsiones.

Paro cardíaco súbito (PCS)

TRATAMIENTO

Como indica Balber en su vídeo, ''no tiene tratamiento ni pastillas que puedas tomar... y lo único que se puede hacer es poner un desfibrilador que lo que hace es impedir que, en el caso de que tengas muerte súbita, te revive al darte una descarga en el corazón''.

Este desfibrilador al que se refiere la cirujana se le conoce con el nombre de desfibrilador cardioversor implantable, que se coloca en el pecho para controlar continuamente el ritmo cardíaco y suministrar descargas eléctricas cuando es necesario para controlar los latidos anormales.

Eso sí, esta cirujía está indicada para aquellos pacientes con más riesgo de muerte súbita ya que puede causar choques innecesarios cuando no se necesita, por lo que es importante que analices los beneficios y los riesgos con tu médico.

En el caso de Balber,después de consultar con varios especialistas, ha decidido no someterse a la intervención y ha tomado otras medidas preventivas como comprar desfibriladores "para mis casas, mis clínicas… y para llevar en el bolso en caso de que haga viajes largos o esté desplazándome durante mucho tiempo". Además, llevará un reloj que en el caso de que el corazón se pare manda una señal de alarma y de auxilio al 112 y a sus familiares más cercanos.

Otros tratamientos según indican desde la Fundación Española del Corazón, ''si hay numerosas arritmias ventriculares puede plantearse además el empleo de medicación (quinidina) y/o ablación epicárdica que cicatriza o destruye el tejido cardíaco responsable del ritmo cardíaco anormal''