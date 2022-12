El truco de los polacos para beber alcohol y no tener resaca al día siguiente

Alcohol y ocio siguen siendo inseparables para muchos españoles, esto puede verse en las fechas navideñas en las que muchos aumentan su consumo de bebida espirituosas en contextos distendidos junto a la familia y los amigos.

Esto puede tener consecuencias negativas, más allá del mismo consumo de alcohol (que nunca es sano ni seguro, especialmente en grandes cantidades), siendo una de las más comunes la temida resaca.

Una forma de evitarlo: mucha agua

Beber es muchas veces algo cultural, las bebidas que se utilizan, cuándo y cómo se bebe, por eso en lugares como Polonia suelen intercalar las bebidas con agua (un vaso de alcohol, un vaso de agua y así). De esta forma evitan resacas.

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y su uso provoca deshidratación, que lleva al dolor de cabeza, la sequedad en la boca o los mareos que pueden atosigar en la mañana tras una fiesta. Esto se debe a que el alcohol impide la liberación de la hormona vasopresina, que es la encargada de enviar las señales a los riñones para que retengan líquidos. Según la web de la NIH estadounidense, esto lo que provoca es que se tenga que ir más veces al baño y se pierdan más líquidos, contribuyendo a las posibilidades de sufrir una resaca al día siguiente.

Por eso es buena idea seguir la idea polaca e hidratarse bien durante entre copa y copa y especialmente justo antes de irse a dormir para poder evitar problemas la mañana siguiente. Además hay bebidas que pueden empeorar las resacas para algunas personas, como es el caso del coñac, el whisky o el ron. En general, las bebidas más oscuras son las que más resaca pueden producir por su mayor concentración de congéneres, compuestos que se generan durante la fermentación de las bebidas y que ayudan a obtener el olor y el sabor característico de las mismas.

Además, otras bebidas como los vinos pueden contener sulfitos, usados como conservantes y que pueden provocar dolor de cabeza en personas que son sensibles a estas sustancias.

Y si ya no hay más remedio y ha corrido mucho alcohol, pero pocas botellas de agua, una forma de suavizar la resaca es, de nuevo, hidratarse mucho. También ayuda tomarse el día con calma y no cargar el cuerpo con comidas pesadas (y definitivamente no con más alcohol), mientras este intenta volver a la normalidad y depurar los excesos del ayer. En este sentido, también es buena idea intentar empezar el día con multivitamínicos que ayuden a recuperar lo que se ha perdido con la juerga de la noche pasada.

Así que, para disfrutar de unas fiestas sin disgustos posteriores ya sabes: mucha agua, moderación con las bebidas y, por supuesto, no conducir si se ha tomado alcohol.