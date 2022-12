Las copas de alcohol que no debes superar en reuniones navideñas si no quieres poner en riesgo tu salud

Existen dos hechos constatados opuestos con los que comenzaremos este artículo: el primero es que ningún consumo de alcohol es ni sano ni seguro; el segundo, que la cantidad de alcohol que ingerimos en Navidad es sustancialmente mayor de lo habitual. Ambas afirmaciones parecen no ser compatibles y, sin duda, también incrementan los riesgos de sufrir algún percance. De hecho, más allá de los accidentes mortales de tráfico y otros riesgos asociados al embriaguez, el alcohol está implicado en el desarrollo de cientos de enfermedades. Pero sabiendo que el consumo cero no es posible en la mayoría de casos -y que, al menos, un brindis también es seguro en la mayoría-, te contamos cuánto es mucho para prevenir el exceso que podría comprometer seriamente la salud durante las numerosas reuniones navideñas que se avecinan.

FACTORES A TENER EN CUENTA

'Para trasladar esto al número de copas que pueden considerarse 'demasiadas, habrá que tener en cuenta varios factores, como el peso de la persona, hábitos de consumo de alcohol, su complexión o su sexo. Por ejemplo, la mujer metaboliza peor el alcohol porque tardan más en eliminarlo y con menos cantidad tienen más efectos. Esto se debe a que las mujeres tienen déficit de una enzima que metaboliza en el estómago. Asimismo, las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol, por lo que es más fácil que tengan deterioros en las capacidades psicofísicas

Poniendo otro ejemplo, en la curva de alcoholemia, el alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido y alcanza su máximo nivel entre los 30 y 90 minutos siguientes. En esto también deberá tenerse en cuenta como influyen sus efectos según el grado de alcohol y cómo lo absorbe y metaboliza el cuerpo. En términos generales, el hígado metaboliza entre 10 y 20 mililitros de alcohol por hora.

En este sentido, absorción del alcohol es más lenta en bebidas fermentadas (como la cerveza o el vino) que en las destiladas (como la ginebra, el ron o el whisky). Además, el alcohol tomado junto a refrescos (como la tónica, cola o otras bebidas gaseosas) o tomada caliente puede favorecer su presencia en sangre, y por ende, sus efectos antes de tiempo. Por ello, es importante evitar en mayor medida la toma de bebidas destiladas, especialmente si sueles tomarlas combinadas.

En referencia:

La cerveza tiene aproximadamente 5% de alcohol, aunque algunas cervezas tienen más.

El vino generalmente tiene de 12% a 15% de alcohol.

El licor fuerte tiene aproximadamente 45% de alcohol.

Entonces, ¿cuántas son demasiadas?

Para partir de una base, una tasa de entre 1,5g/l y 2,5g/l , lo que equivale a unas tres cervezas o copas de vino o unas dos copas, pueden producir graves alteraciones del control y la coordinación motora, problemas perceptivos y atencionales y el comportamiento es titubeante, impulsivo e impredecible. Esto también puede poner en riesgo la integridad física. Ni que decir tiene si se mezclan las opciones. Tomar cerveza o vino durante la cena y, después, una copa de champán o de alcohol destilado. El problema de mezclar diferentes tipos de alcohol es que a más alcohol ingerido, menor percepción de riesgo, lo que nos lleva a consumir una cantidad mayor y subestimaremos la cantidad real de bebida.

Haciendo cálculos, y siguiendo recomendaciones, lo recomendable es no caer en excesos, esto es, no superar las dos copas de vino o dos unidades de alcohol durante la cena o comida, y siempre mientras comemos. Cuando el tubo digestivo está vacío, la cantidad de alcohol que pasa a la sangre es mayor y lo hace de forma más rápida. También es aconsejable beber agua o bebidas no alcohólicas alternadas con el consumo de alcohol (esto también nos evitará la resaca).

Quizá combinando estos factores podremos sobrellevar mejor la ingesta de alcohol durante estas reuniones, aunque pasar de dos/tres copas (de cualquier bebida alcohólica), ya puede suponer un riesgo. Lo ideal sería no hacerlo, pero limitarlo a una sola copa de cualquier bebida sería ideal.