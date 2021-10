5 'trucos' para reducir los efectos del alcohol en el cuerpo

Sabemos que beber está considerado por muchos como un hábito social inofensivo, pero a veces se nos puede ir la mano y puede que necesitemos estar sobrios de nuevo cuanto antes. Pues bien,en el cuerpo es posible. Eso sí, hay muchosy la mayoría no tienen base científica ni aportan resultados eficaces. Los efectos del alcohol puedenunos pequeños trucos antes de beber y con otros después, pero solo para minimizar sus consecuencias, no para eliminarlas. Siguey notarás que 'el día después' es mucho más llevadero y paliará la muy temida resaca.

A la hora de eliminar el alcohol del cuerpo nuestro organismo no funciona con tanta velocidad como en su ingesta. Por supuesto a mayor ingesta mayor será el tiempo necesario para bajar el alcohol en sangre.Lo primero que tenemos que recordar es que no hay milagros.

El organismo tiene tres formas de eliminar el alcohol del cuerpo. Puede hacerlo a través del sudor, de la orina o la excreción, y mediante la respiración. Hay que ser realistas. Si has consumido alcohol lo más probable es que se quede contigo unas cuantas horas, por lo menos cinco o seis.

Si te has pasado con la bebida tu organismo puede tardar hasta 20 horas en eliminar el alcohol del cuerpo, así que si no quieres que permanezca tanto tiempo contigo lo mejor es que bebas despacio y con moderación. A pesar de ello, aunque no se puede bajar el nivel de alcohol justo después de haberlo consumido, si hay algunas fórmulas que te pueden ayudar a eliminar el alcohol del cuerpo más rapidamente durante las horas siguientes a la ingesta.

Mantenerse hidratado. Intercalar alcohol con vasos de agua para no deshidratar las células (agua sin gas): Uno de los efectos que produce el alcohol en nuestro cuerpo es la deshidratación, razón por la que muchas personas experimentan resaca.

Antes de beber, toma una cucharada de aceite de oliva por cada 20 kg que peses. Conseguirás que se absorba menos del 50% del alcohol.

Beber despacio, no mantener la copa en la mano (se bebe más).

Tomar bebidas frías (las calientes se absorben con mayor rapidez).

No mezclar alcohol con gas ya que se absorbe mucho antes (combinados, gin tonic).

Evitar bebidas cítricas. Ten en cuenta que el alcohol que se toma con cítricos (naranja o limón) pasa antes a la sangre.

No mezclar diferentes bebidas alcohólicas (se potencian).

diferentes bebidas alcohólicas (se potencian). Comidas saludables. Retrasar el paso de alcohol a la sangre bebiendo siempre con comida en el estómago. Los alimentos tienen la capacidad de absorber el alcohol que ingieres, y ya que te vas a hacer algo de daño aportando alcohol a tu higado, no estropees también tu estomago consumiendo comidas poco saludables y copiosas.

