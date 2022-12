Las comidas de empresa de Navidad, un foco de infidelidades

Con la llegada de la Navidad se comienzan a celebrar multitud de comidas y cenas con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Hay que despedir el año de buena manera para empezar el siguiente con buen pie. En este ambiente distendido y cómplice donde alcohol corre son muchos los empleados que aprovechan estas situaciones para dejarse llevar.

No es aconsejable dar la nota en este tipo de eventos para no ser la comidilla de la empresa el resto del año y en momentos posteriores, pero para algunos es el momento ideal para lanzarse y dar el paso que no se atrevían. Quizás esta aventura surja de manera inesperada después de haber comido y bebido ese día concreto en la comida o cena de empresa o puede ser que sea el culmen a meses de tonteo donde el cariño y la tensión sexual ha ido creciendo entre dos personas. Para evitar ser el centro de atención tanto en el evento como después lo más sensato es no hacerlo delante de los compañeros.

Las últimas encuestas realizadas por Gleeden, entre más de 6.300 personas, han detallado que un 63% de hombres y un 41% de mujeres asegura haber dado un paso más con algún compañero de trabajo y confiesa haber flirteado con alguno, aun teniendo pareja. Y, evidentemente, eso que se ha estado cocinando a lo largo del año se hace realidad en el encuentro navideño, cuando la formalidad del día a día desaparece.

De hecho, el 67% de los encuestados afirma que las fiestas de Navidad son el marco perfecto para 'pasar a la acción'. Según los datos, el 64% de hombres y el 38% de mujeres ya ha aprovechado, en otras ocasiones, el ambiente festivo para ligar con algún o alguna compañero.

Entre los encuestados españoles, el 26% cree que el ambiente festivo es el detonador de los flirteos, mientras que un 38% pone como excusa el alcohol. Para un 24%, la desinhibición y el mostrarse tal y como uno es, sin el estrés del trabajo de por medio, les hace caer en la tentación y, finalmente, un 12% espera ese momento para 'rematar' lo que ya llevaban entre manos desde hace tiempo.

Las profesiones más infieles

Profesiones en las que los hombres son más infieles

Ingeniería y construcción Negocios Telecomunicaciones Finanzas Medicina Educación Derecho Trabajo social Seguros Medios de comunicación

Profesiones en las que las mujeres son más infieles