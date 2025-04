'Wellness burnout': cuando la práctica por estar saludable termina por causarnos más estrés que alivio

Vivimos en una época en la que el autocuidado y la salud han adquirido tanto protagonismo en nuestras vidas, que a veces parece más una moda que una intención real de cuidarnos. El tabaco y el alcohol es malo, andar x pasos al día, leer, meditar, comer sano, etc. Recibimos al día una cantidad de mensajes sobre lo que debemos hacer para cuidarnos, según la ciencia y los profesionales que, por otra parte, lanzan mensajes contradictorios. Al final acabamos estresados por no cuidarnos, saltarnos la dieta o no hemos llegado al tope de pasos que nos aconsejan, dando como resultado lo que han bautizado como "wellness burnout".

La búsqueda de nuestro propio bienestar debería acercarnos a una vida más plena, pero hay veces en las que esta misma búsqueda se convierte en una fuente de presión y desgaste emocional. El wellness burnout o agotamiento por bienestar es un concepto nuevo a la vez que cada vez más frecuente, especialmente en personas que adoptan con fervor las prácticas de estilo de vida saludable y que, sin embargo, terminan sintiéndose abrumadas, estresadas e incluso culpables por no estar "haciendo lo suficiente".

¿Cómo se manifiesta el wellness burnout?

Este agotamiento se manifiesta de formas sutiles pero persistentes. Muchas personas comienzan su camino hacia el bienestar con entusiasmo, incorporando rutinas de ejercicio, alimentación saludable, meditación, terapias naturales, prácticas de gratitud, lectura de desarrollo personal, entre otras. Sin embargo, con el tiempo, lo que empezó como un deseo de mejorar se convierte en una carrera interminable por cumplir con un ideal de salud y equilibrio que, en la práctica, puede ser inalcanzable. Aparece la culpa cada vez que se rompe la dieta, cuando se omite una clase de yoga, o cuando simplemente el cuerpo pide descanso y no se lo concedemos por miedo a "retroceder".

La presión por cumplir con una rutina de bienestar estricta puede terminar generando el efecto opuesto al deseado. Las personas comienzan a experimentar ansiedad, irritabilidad, fatiga constante y una sensación de que, por más que se esfuercen, nunca es suficiente. Lo que debería ser un camino hacia la plenitud y el cuidado personal se convierte en una fuente de estrés, lo cual contradice completamente su propósito inicial.

¿Cómo afecta a nuestra vida?

En este contexto, el wellness burnout afecta a nuestra vida de forma profunda. Primero, deteriora la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando el bienestar se convierte en una obligación inquebrantable, se pierde el disfrute, el juego y la espontaneidad. En lugar de escuchar lo que el cuerpo y la mente necesitan, imponemos reglas rígidas que muchas veces van en contra de nuestras verdaderas necesidades. Dormimos menos por querer hacer más cosas productivas. Comemos sin placer porque estamos midiendo nutrientes, calorías o niveles de azúcar. Nos sentimos culpables si no meditamos, si no escribimos en nuestro diario, si no bebemos suficiente agua o si no tomamos los suplementos que dicen que "deberíamos" tomar.

En segundo lugar, este fenómeno también puede afectar nuestra vida social. Al priorizar tanto las rutinas personales, muchas personas comienzan a aislarse o a rechazar invitaciones por no querer "salirse del plan". Ir a una reunión donde se sirva comida que no encaja en la dieta o donde se consuma alcohol puede ser motivo de estrés o de evitación. En lugar de fomentar el equilibrio y las relaciones saludables, el wellness burnout puede generar rigidez y desconexión con los demás.

Por otro lado, las redes sociales juegan un papel importante en la intensificación de este agotamiento. La exposición constante a influencers que promueven estilos de vida impecables, donde cada comida es perfectamente equilibrada y cada día está lleno de actividades conscientes, puede hacernos sentir que estamos fallando. Compararse con estas imágenes idealizadas incrementa la presión por mantener una rutina perfecta, sin considerar que muchas de esas vidas no son del todo reales o sostenibles.

¿Qué podemos hacer?

Frente a esta situación, es fundamental cambiar la manera en que concebimos el bienestar. Más que una lista de tareas a cumplir diariamente, el bienestar debería ser una experiencia de conexión auténtica con uno mismo. Adoptar una actitud flexible y compasiva hacia nuestros hábitos es clave para evitar el agotamiento. No se trata de renunciar a cuidar de nuestra salud, sino de hacerlo desde un lugar de amor propio y no de autoexigencia constante. Escuchar al cuerpo, permitirnos descansar, disfrutar de una comida sin culpa o de un día sin rutina es también parte de una vida saludable.

Además, es necesario recordar que el equilibrio es más importante que la perfección. No todos los días tienen que incluir ejercicio, smoothies verdes y una meditación al amanecer. A veces, el mejor autocuidado es una siesta, una conversación con alguien querido o simplemente no hacer nada. Volver a lo básico y entender que no necesitamos cumplir con todas las recomendaciones que se nos imponen, nos ayuda a reconectar con lo que verdaderamente nos hace bien.

En última instancia, el wellness burnout nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando el bienestar para sentirnos mejor o para cumplir con una imagen de éxito personal y salud que nos han vendido? ¿Estamos cuidándonos realmente o simplemente acumulando tareas disfrazadas de autocuidado? Preguntas como estas pueden ayudarnos a volver al centro y redirigir nuestras acciones hacia una vida más coherente con lo que somos, no con lo que creemos que "deberíamos ser".

El bienestar no debería ser una carga, sino una forma de vivir con más sentido y alegría. A veces, para cuidarnos mejor, simplemente tenemos que dejar de exigirnos tanto.