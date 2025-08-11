Una médica especialista en aparato digestivo desaconseja tomar el vinagre de manzana en ayunas "Puede irritar el estómago"

Muchas veces, se toman hábitos que no resultan tan beneficiosos para la salud, pero impulsados por las redes sociales, parecen que son fiables. Uno de ellos es tomar vinagre de manzana en ayunas. Sin embargo, María Muñoz, médica especialista en aparato digestivo, recomienda no seguirlo porque "puede irritar el estómago" sobre todo, si no se consume con otros alimentos a lo largo del día. Es cierto que, cuenta con muchas ventajas, pero se debe conocer las propiedades de este alimento para sacarle el máximo partido posible.

Qué es el vinagre de manzana

Este es un producto que resulta de la fermentación del jugo de manzana. Al fermentar los azúcares naturales se convierten en alcohol y, posteriormente, en ácido acético. De hecho, esta característica es fundamental para el aporte de beneficios. Además, contiene vitaminas, minerales y antioxidantes. La doctora puntualizaba que todos los vinagres de manzana no eran aptos y los que contienen la madre son los mejores. Esto es el sedimento turbio que se forma por las bacterias y la levadura.

Beneficios del vinagre de manzana

No se trata de un remedio milagroso como muchos perfiles de redes sociales muestran, pero es cierto que aporta muchos beneficios. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los picos de glucosa después de comidas altas en carbohidratos. Un complemento perfecto para las personas con diabetes tipo 2, que no sustituye a un tratamiento médico, pero ayuda. También favorece a la digestión porque aumenta la acidez en el estómago, aunque tomarlo en ayuna no es buena opción porque puede irritar.

Para aquellas personas que tienen un control de peso, es un buen alimento por su efecto saciante. Al tener mucho poder antioxidante ayuda a combatir el daño celular causado por los radicales libres. Sobre todo, se notarán esos beneficios cuando está en estado crudo y sin filtrar.

Riesgos de tomar el vinagre de manzana en ayuna

Los primeros días de su ingesta puede que no se notan estos efectos, pero a largo plazo resultará dañino. Por ejemplo, al tomarlo con el estómago vacío se puede irritar la mucosa gástrica, causando mucho dolor, acidez, náuseas, y gastritis en personas más sensibles. Otro de los males es el desgaste del esmalte dental, aumentando el riesgo de caries. Así que cuando se consuma, se debe enjuagar la boca de inmediato. También puede alterar los niveles de potasio y afectar a la eficacia de algunos alimentos.

Cómo consumir el vinagre de manzana

Una de las opciones es mezclar 1-2 cucharaditas con un vaso de agua grande. También se puede consumir con otros alimentos para que resulte menos pesado. Para proteger el esmalte dental, enjuagar la boca a posterior como se ha comentado antes. El consumo seguro para un adulto es dos cucharadas aproximadamente al día y repartido en varias tomas. El mejor de todos es el vinagre de manzana orgánico, crudo y sin filtrar.

