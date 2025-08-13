José Manuel Felices, médico: "¿Se podría poner fin a la calvicie en cinco años?"

En los últimos años se han desarrollado distintos tratamientos que frenan la alopecia. Este es uno de los problemas que más preocupa a la población, ya que el 50% porciento de los hombres aproximadamente y un 10% de las mujeres la sufren. El más novedoso, todavía en fase de estudio, combina las células madre derivadas del tejido adiposo con trifosfato de adenosina (ATP) que estimula la regeneración folicular. El médico José Manuel Felices prevé que "En 5 años se podrían solucionar los problemas de calvicie siempre que muestre eficacia y seguridad".

En qué consiste este nuevo estudio

Las células madre del tejido graso se extraen y se aplican en el cuero cabelludo, teniendo una capacidad regenerativa natural. El ATP actúa como una batería externa que aporta energía a las células madre para fomentar su actividad y estimular la recuperación del folículo. Esto ya se ha probado en ratones, siendo 100% efectivos en ratones machos y un 90% en ratones hembras.

Beneficios del nuevo tratamiento

Constantemente, las personas con alopecia se someten a injerto para acabar con la calvicie. Sin embargo, con este tratamiento, si después de su estudio muestra eficacia y seguridad, podría acabar definitivamente con este panorama. El principal objetivo es llevar a cabo una regeneración natural del folículo piloso, siendo totalmente real y no por un tiempo determinado. A diferencia de los tratamientos actuales, no interfiere en las hormonas como la DHT, responsable de la alopecia androgénica. Los resultados en los ratones son muy prometedores, con una repoblación total o intensa del vello. Se espera que sea una sola aplicación y con resultados duraderos, aunque todavía no se ha probado en humanos.

Limitaciones de los tratamientos actuales

Por su parte, el Minoxidil o Finasterida requieren un uso continuo y tiene una eficacia limitada y unos efectos adversos. Los inhibidores JAK son efectivos en la alopecia areata, pero platean preocupaciones sobre la inmunosupresión y cuenta con efectos secundarios.

Por qué aparece la alopecia androgénica

La alopecia androgénica es el tipo de calvicie más común y aparece por una combinación de la predisposición genética y la acción de las hormonas andrógenas, sobre todo, la dihidrotestosterona (DHT). Esta acorta el ciclo del crecimiento del cabello y provoca que el foliculo se miniaturice, produciendo pelos más finos hasta que dejan de crecer. Afecta a más hombres, en la parte de la coronilla y las entradas, que mujeres, sobre todo, en la parte superior.

Igualmente, existen más tipos de alopecia. La areata se trata de una enfermedad autoinmune y ocurre especialmente cuando el sistema inmunitario ataca por error al folículo, provocando la caída en parches redondeados. Puede ser causado por el estrés excesivo, infecciones virales o predisposición genética. Las cicatriciales están causada por la destrucción del folículo por inflamación crónica, infecciones, quemaduras o enfermedades en la piel.

Existen otras causas que agravan la alopecia como el deficit nutricional, problemas de hormonas, la ingesta de algunos fármacos como anticoagulantes o tratamientos para la hipertensión.

