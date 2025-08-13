Miastenia gravis autoinmune: cómo es la enfermedad que padece la extenista Mónica Seles

La extenista Mónica Seles ha revelado que ha sido diagnosticada de Miastenia gravis autoinmune y comenzó a notar síntomas mientras jugaba al tenis. Uno de ellos es que veía dos bolas, no alcanzaba las pelotas fácilmente y su cuerpo se cansaba muy rápido. Desde ese momento se enfrenta a una nueva normalidad que la mantiene alejada del deporte. Por eso, es el mejor momento para conocer en qué consiste esta enfermedad y cómo perjudica a la salud. Ella es un gran altavoz y se ha asociado con la empresa inmunológica argenx en su campaña "Go for Greater" durante el US Open 2025 con el objetivo de apoyar a personas con esta enfermedad y promover recursos. También ha encontrado apoyo en MG-United, una plataforma que aporta consejos prácticos y una comunidad para los pacientes.

Qué es la Miastenia gravis autoinmune

La Miastenia es una enfermedad autoinmune crónica que afecta a la comunicación entre los nervios y los músculos voluntarios, es decir, aquellos que controlamos conscientemente, como los brazos, las piernas, los ojos, el rostro o los que están implicados en la respiración. Según el National Institute of Neurological Disoders and Stroke (NINDS), esta patología provoca debilidad muscular fluctuante, es decir que empeoran con el esfuerzo y mejoran con el descanso. Es muy común en mujeres jóvenes que no superan los 40 años y en hombres mayores de 60.

Síntomas de la Miastenia gravis autoinmune

Esta enfermedad presenta varios síntomas que se pueden dar en conjunto o por separado. La visión doble, uno de los que tuvo la extenista y por lo que descubrió que la padecía. Se produce una caída de los párpados y debilidad en piernas y brazos, provocando dificultad para caminar o levantar objetos. Las tareas cotidianas se convierten en una gran problemática, desde peinarse hasta problemas al hablar, masticar, tragar o respirar. Estos pueden variar día a día y empeoran con un aumento de la actividad. Emocionalmente, también afecta porque crece el sentimiento de aislamiento.

Causas de la Miastenia gravis autoinmune

Las causas de esta enfermedad es que el sistema inmunológico ataca por error a los receptores de la acetilcolina en la unión neuromuscular, impidiendo que el estímulo eléctrico llegue al músculo, provocando debilidad. Se trata de una enfermedad compleja, que no tiene cura, pero se puede tratar con medicamentos, inmunoterapia y cirugía. Entre los medicamentos, los más frecuentes son la piridostigmina o Mestinon que ayudan a que el neurotransmisor permanezca más activo en su unión neuromuscular. El problema es que su efecto dura pocas horas y se toma varias veces al día.

Los cortocosteroides son eficaces, pero presentan efectos secundarios como el aumento de peso, la osteoporosis o la hipertensión. Los inmunosupresores clásicos cuando los corticoides no se toleran y las terapias biológicas como rituximab o eculizumab que actúan sobre mecanismo específico del sistema inmune.

