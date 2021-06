¿Cerveza, vino o tinto de verano? Cuáles son las bebidas que más engordan

Nuestras dietas corren peligro durante el verano así como nuestras rutinas de entrenamiento. Por ello, la revista GQ ha realizado un estudio sobre las calorías de las bebidas más consumidas durante la época estival, para que aparte de la resaca del día siguiente no tengas que arrepentirte cuando vuelvas a subirte a la báscula. Esta es la lista de bebidas que más y menos calorías contienen.

Champán

Si estás de celebración es la mejor opción por la que puedes optar no solo en verano sino durante todo tipo de fiestas, ya que este tipo de bebida alcohólica es la que menos calorías contiene de toda la lista. De hecho, 120 mililitros tan solo contienen 84 calorías.

Vodka

El vodka es una de las bebidas preferidas para la mayoría de combinados disponibles. Por ello, no es de extrañar que la mayor parte de sus consumidores opte por el vodka como el ingrediente principal. Si no queremos renunciar al sabor seco de esta bebida pero no queremos preocuparnos por sus calorías la mejor opción es tomarlo con soda, ya que no contiene azúcar ni edulcorantes y tan solo cuenta con 43 calorías.

Cerveza

El acompañamiento por excelencia de sobremesas, comidas, celebraciones o cualquier tipo de ocasión. Hay quien no quiere renunciar a ella y no es de las bebidas con más calorías de la lista, dado que por cada 350 mililitros tan solo aportarán 103 calorías. Eso sí, consúmela con moderación para no aumentar considerablemente la ingesta de calorías.

Vino blanco

Acompañante perfecto de diversos tipos de comida es una de las bebidas alcohólicas que, en demasía, puede aportarnos calorías extra. Se estima que 150 mililitros de esta bebida pueden llegar a las 121 calorías. Hay que tener especial cuidado con las variedades dulce, ya que contienen aún más calorías que la variedad más seca.

Martini

A mitad de lista entre las bebidas alcohólicas que cuentan con más calorías. El consumo de 66 mililitros de esta bebida nos aporta 124 calorías, por lo que su consumo este verano debe ser muy esporádico.

Vino tinto

El vino cuenta con múltiples beneficios para la salud y hasta los especialistas recomiendan una copa de vino al día dada sus propiedades antioxidantes. No obstante, una copa al vino es más que suficiente, dado que 150 mililitros contienen 125 calorías.

Gin Tonic

Una de las mezclas más peligrosas de la lista dada la cantidad de calorías que contiene. Además del alto contenido en fructosa, equivalente a casi ocho cucharadas de azúcar, un Gin Tonic puede contener 142 calorías por copa.

Margarita

Llegamos a esta bebida mexicana y que supone un cóctel exquisito pero con un alto poder calórico. El motivo se encuentra en las cinco cucharadas de azúcar que se añade a la mezcla de tequila, vino y limón y que hace que este combinado disponga de 168 calorías por copa.