La historia detrás de la alimentación, la cultura y la infancia: Las imágenes del fotógrafo que retrató a 60 niños de todo el mundo rodeados de lo que comen

Somos lo que comemos. Y el lugar donde nacemos y crecemos, también determina muchas planos de nuestra vida; entre ellos, el de la alimentación. Una parte muy importante de la cultura del hombre está constituida por su alimentación, a través de su relación con la naturaleza comestible que lo rodea. Este aspecto está claramente ligado con la naturaleza, la cultura, la religión, el clima o la geografía.Son estos factores culturales y también económicos los que van a originar una cultura alimentaria y gastronómica concreta. La alimentación como signo de cultura e identidad. Pero, ¿cómo se traduce esta relación con la comida desde la infancia?.

Su simbología y sus diferencias han sido plasmadas por Gregg Segal, un fotógrado que ha viajado por el mundo para retratar a niños de distintas culturas rodeados por lo que comen. Durante 3 años, ha visitado 9 países: EEUU, India, Malasia, Alemania, Francia Italia, Senegal, Emiratos Árabes y Brasil. Y todos sus descubrimientos han quedado plasmados en un libro llamado Daily Bread: What Kids Eat Around the World.

En total, Segal trabajó con 60 niños, de los cuales 52 están en su libro. "Empecé con mi hijo y sus amigos del colegio en Altadena. Luego lo amplié y quise hacerlo más global. Quería representar la diversidad de dietas en cada sitio. Quería reflejar si había obesidad en el país, por ejemplo."

LOS MÁS POBRES, LOS MÁS SANOS

Tras fotografiar a los niños durante tres años, poniendo toda la producción de su bolsillo, Gregg Segal destacó, de entre todas las conclusiones de esta experiencia, que lo más sorprendente fue comprobar que las dietas más variadas y de mayor calidad se daban en los países más pobres. ''En EEUU, los pobres comen más comida basura porque es conveniente y barata. Pero en Mumbai, una pizza cuesta 13$ y eso es mucho. La familia de Anchal es pobre pero lleva una dieta sana con coliflor, lentejas, okra y roti que su madre prepara de cero. Pero Shraman, de Mumbai también, es de clase media y su familia come pollo frito, pizzas y chucherías."

Esto vuelve a confirmar la relación entre la cultura, la economía y la alimentación. El mapa mundial del hambre y la mala alimentación revela datos estridentes, sobre todo en países occidentales donde la cómida rápida, los ritmos frenéticos y la cultura laboral se traducen en obesidad, enfermedades de todo tipo y problemas cardiovasculares desde la infancia.

Cuatro de las diez primeras causas de mortalidad hoy día son enfermedades crónicas cuya conexión con la dieta está comprobada: cardiopatía coronaria, diabetes, infarto y cáncer. La ''dieta occidental'' abunda en procesados, mucha carne, mucha grasa y mucho azúcar añadido, que nos enferma y engorda. Ya a principios del siglo XX, un grupo de médicos observó que donde la gente abandonaba su forma tradicional de comer y adoptaba la ''dieta occidental'', pronto aparecían enfermedades como la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer.

ALGUNAS DE LAS IMÁGENES

#1.Kawakanih Yawalapiti, 9, Mato Grosso, Brasil

Kawakanih es miembro de la tribu Yawalapiti y vive en el parque nacional Xingu, una reserva en el Amazonas. Habla la lengua arawaki y pasa los días jugando en el río, recolectando yuca, haciendo tapioca o pescando. Su dieta es muy sencilla: pescado, tapioca, fruta y nueces.

#2.Anchal Sahani, 10, Chembur, Mumbai, India

Anchal vive en un cobertizo de hojalata en una obra de un barrio de Mumbai, con sus padres y 2 hermanos. Su padre gana menos de 5$ al día, con lo que su madre prepara okra, curry de coliflor, lentejas y roti. A Anchal le gustaría ir al colegio y ser profesora, pero tiene que ayudar con las tareas del hogar y cuidar de su hermano bebé.

#3 Davi Ribeiro De Jesus, 12, Brasilia, Brasil

Davi vive con su padre, su madrastra y 3 hermanos en una casa de una sola habitación en la favela de Santa Luzia, junto al mayor vertedero de Latinamérica. Su padre busca trabajo como excavador. Davi come de todo, pero la mayoría de los días tiene judías y arroz, a veces con algo de cerdo. Sabe prepararse gachas, huevos fritos y pasta. Por suerte, nnca se va a la cama con hambre. Su padre le enseñó a conducir y de mayor quiere ser policía, porque es mejor que ser ladrón.

#4 Ademilson Francisco Dos Santos (11) Vão De Almas, Goiás, Brasil