Sanidad desaconseja tomar bebidas energéticas a niños y mujeres embarazadas

El incremento de consumidores de bebidas energéticas crece cada vez más. De hecho, según un estudio realizado por ESTUDES, Plan Nacional sobre Drogas, hasta el 16 % de los jóvenes de 14 a 18 años y estudiantes son consumidores habituales de este tipo de productos, mezclado incluso con alcohol.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, lanzó un informe para alertar sobre el creciente aumento de menores consumidores de bebidas energéticas. El informe está desarrollado por el Comité Científico de la AESAN y estuvo presentado por el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, en compañía de la Directora Ejecutiva de AESAN, Isabel Peña-Rey y la coordinadora del informe y miembro de dicho Comité, la Doctora Carmen Rubio.

Insomnio y riesgos cardiovasculares

El informe ha sido denominado como Informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas y revela que una persona que consuma por cada kilo de peso al día 1,4 miligramos de cafeína puede sufrir alteraciones en el sueño. Estas alteraciones pueden ir desde la reducción de la duración del descanso hasta insomnio. Si además este consumo asciende hasta los 3 miligramos diarios podremos desarrollar complicaciones neurológicas, psicológicas o cardiovasculares.

El Ministro de Consumo confirmó durante la presentación que se revisará en la legislación actual de seguridad alimentario el papel que actualmente tienen las bebidas energéticas, ya que no se encuentra recogida específicamente su definición como tal dentro de la normativa. La categorización de las bebidas energéticas corresponde a bebidas refrescantes. El informe avala de igual manera el creciente consumo de los más jóvenes de este tipo de productos, así como el desconocimiento de este grupo de la grave amenaza que supone para su salud.

De igual manera, tampoco existe dentro de la normativa vigente ninguna regulación sobre los ingredientes de esta bebida o las combinaciones o concentraciones de las que pueden disponer. Por estos motivos, el Ministerio de Consumo, junto a la AESAN, desea poner en marcha un plan de información sobre los riesgos y composición de estas bebidas energéticas.

La mayoría de estos productos están compuestos por cafeína como ingrediente principal, pero pueden ir acompañados de otros activos como taurina, L-carnitina, D-glucurono-γ-lactona, vitaminas, ginseng, guaraná y ginkgo. Algunos de estos componentes como el ginseng o el ginkgo además pueden traer graves contraindicaciones en mujeres embarazadas, así como el ginseng durante la infancia y adolescencia.

La forma de comercialización de estos productos implican envases de 300 a 500 miligramos, lo que hace una media de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Pues bien, una persona con un peso de 50 kg debería no sobrepasar la cantidad de 32 mg por cada 100 ml si no quiere tener problemas desarrollados por el sueño. Los consumidores con un peso de 60 kg no deben consumir más de 1000 ml de este tipo de productos así como los de 70 kg.