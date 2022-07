Truco infalible para enfriar la cerveza en menos de 5 minutos sin usar el congelador

Uno de los grandes placeres durante todo el año, pero más aún llegada esta época, es la de disfrutar de una cervecita fría al sol en una terraza. La cerveza es de lo más nutritiva, por lo que puedes consumirla todos los días de manera moderada, no más de dos. Pero consumirla fresquita es un deseo que dura escasos minutos debido a las altas temperaturas y que nos obliga a buscar soluciones rápidas para que no pierdan su temperatura y su potente sabor y fuerza. Entre ellos, el más rápido es el congelador o nuestro querido frigorífico (aunque requiere de espera que a veces no tenemos). Bebérsela a temperatura ambiente no es una opción, pero tranquilo porque a requerimientos desesperados, soluciones desesperadas (y sencillas). Tan sólo necesitarás 3 minutos y 4 'ingredientes'.

¿Cómo hacerlo?

Además de la cerveza, necesitarás un cubo, agua, hielo y sal. Y el proceso es igual de sencillo y rápido. Lo primero que debes hacer es poner la cerveza dentro del cubo. Luego, debes añadirle los hielos y el agua asegurándote de que esta queda bien cubierta. A cuanto más hielo, más rápido será el proceso. Una vez tengas la cerveza cubierta por el agua y los hielos, añade la sal. Ésta última será clave.

Esto ocurre porque la sal necesita calor para disolverse en el agua. Una vez disuelta, la sal absorberá el calor de la lata de tal forma que el frío de los hielos pasará más rápido al recipiente que está a temperatura ambiente. Mientras la sal absorbe el calor de la bebida, el hielo la enfría, lo que produce un proceso endotérmico que provoca un enfriamiento acelerado. Hay que tener en cuenta que cuantas más bebidas intentes enfriar, más lento será el proceso.

A partir de aquí, lógicamente, será útil si llevas una nevera portátil o si refrigeras el resto para mantener la temperatura alcanzada. Y, por supuesto, deberás proteger las bebidas del sol. También puedes acelerar el proceso de enfriado en tu congelador: moja papel de cocina o similar con agua, envuelve el envase de la bebida e introdúcelo en el congelador. Tus latas o botellas se enfriarán más rápido de este modo.

Por último, recuerda que existen materiales que conservan mejor la temperatura. Por ejemplo, el cobre. De ahí que en coctelería se utilicen distintos vasos y copas creados a partir de este metal. El barro también conserva muy bien la temperatura (es un recipiente ideal para una cerveza bien fría), y un truco sobradamente conocido para ayudar a mantener el frío de la bebida es introducir en el congelador el recipiente (por ejemplo, la clásica jarra de cerveza).