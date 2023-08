Este es el alimento que debes evitar para retrasar la aparición de arrugas

Si algo indiscutible en esta vida es que el reloj no se detiene...para nadie. Existen una serie de hábitos y actitudes que permiten mantenerse joven en el tiempo. El cuidado de la piel es uno de ellos. Durante el verano tanto la cara como el cuerpo se ven expuestos durante muchas horas al impacto del sol, de forma voluntaria, tumbados en la playa o la piscina, o sin desearlo, mientras trabajamos en cualquier empleo que se realice en exteriores. Es necesario tomar precaución para que la piel tome el bronceado justo y no se desgaste. Y esto no sólo se logra con el uso de cremas y tratamientos faciales. La alimentación es esencial para mantenerla saludable y evitar la aparición temprana de arrugas y signos de expresión.

Diversas investigaciones concluyen que consumir demasiado azúcar puede acelerar el proceso natural de la piel llamado glicación

No es que los alimentos tengan el súper poder de hacer desaparecer las arrugas, pero algunos sí que pueden ayudar en la dirección contraria, generando efectos negativos en la piel. Es lo que determina un estudio publicado en la revista médica Journal of the American Academy of Dermatology en el que se pone de relieve algo ya muy manido como que llevar una dieta saludable, hacer ejercicio de manera regular y mantenerse hidratado son tres aspectos clave en el objetivo de cuidar la piel pero también se hace hincapié en un aspecto fundamental: el alimento que debes evitar para retrasar el máximo posible las arrugas en la piel.

Alimentos que ayudan a cuidar la piel

¿Qué producto debe eliminarse de tu dieta si aspirar a tener una piel en perfecto estado de revista? El azúcar. Diversas investigaciones concluyen que consumir demasiado azúcar puede acelerar el proceso natural de la piel llamado glicación. Y la glicación daña el colágeno y la elastina, proteínas encargadas de mantener la piel en una buena condición manteniéndola firme, lisa y sin arrugas.

Las verduras, el aceite de oliva y las legumbres protegen contra el daño cutáneo

El azúcar no sólo afecta a las arrugas de la piel, sino también a la luz que desprenda, esa que tanto nos cuesta hacer brillar en verano. Por el contrario, se ha observado que una ingesta rica en verduras, aceite de oliva y legumbres protege contra el daño cutáneo, como apunta un estudio publicado en Journal of the American College of Nutrition. Zanahorias, frutas cítricas, aguacate, té verde, melón y arándanos contienen elementos que trabajan de manera permanente para proteger la piel del envejecimiento prematuro. Y también tienen propiedades antiinflamatorias que ayudarían a prevenir la aparición de arrugas y flacidez de la piel.