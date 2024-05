Los alimentos antiinflamatorios que, según Harvard, no deben faltar en tus platos

No es ninguna sorpresa que llevar hábitos de vida saludable, por ejemplo, la alimentación tiene muchos beneficios en muchos aspectos relacionados con tu salud ya que a través de lo que comemos, podemos sentirnos hinchados. La inflamación es perjudicial para el organismo porque daña a las células, a los tejidos e, incluso, a los órganos sanos, por lo que tratar de reducirla no se trata de un objetivo de apariencia, sino de factores internos.

Por eso, una de las mejores medicinas que aconsejan los expertos y sobre todo en esta época del año en la que son habituales la hinchazón y la retención de líquidos, son los nutrientes que recibimos a través de los alimentos, pero, ¿nos vale cualquier alimento?

Según Harvard, lo que debemos hacer es cambiarnos a una dieta antiinflamatoria que consiste en una dieta igual que las demás, pero incluyendo alimentos que favorecen más la desinflamación que otros. Se trata de seguir con nuestra alimentación saludable, evitando aquellos alimentos que fomentan la inflamación ya que podemos tener la sensación de que hemos cogido unos kilos de más.

No hay que frustrarse por el trabajo conseguido de cara al verano, sino que debes observar si tu cuerpo está más hinchado porque la inflamación es una respuesta del sistema inmunitario ante una infección, una irritación o una lesión. De lo contrario, es decir, si no le prestamos la atención que merece y esa inflamación se cronifica puede derivar en patologías no transmisibles como son las enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, artritis y algunos tipos de cáncer.

El "peligro" de tener un organismo inflamado es que está en un estado de alerta permanente, por lo que a través de la dieta vamos a poder mejorar ese estado de inflamación crónico, reducirlo o tratar de evitarlo.

Qué debe incluir una dieta antiinflamatoria

La Universidad de Harvard da algunas ideas de lo que podemos incluir en nuestra dieta como los alimentos de origen vegetal, entre los que encontramos los tomates o las verduras crucíferas como las coles, brócolis o coliflores, el ajo, la cebolla o el puerro. También se debe incluir aceite de oliva, frutos secos como las nueces, el pescado rico en ácidos grasos omega-3 y las frutas como las fresas, los arándanos, las cerezas y las naranjas, respectivamente. Sin olvidar, los condimentos como la cúrcuma o el jengibre.

Gracias a estos alimentos, en combinación con la práctica habitual de ejercicio, el manejo del estrés con actividades que para ti sean relajantes y placenteras, así como también un sueño de calidad conseguirás reducir las probabilidades de tener un organismo proinflamatorio. Esto quiere decir que debes de sacar de tu despensa los productos procesados, aquellos que contengan azúcares refinados y grasas saturadas ya que tienen justo el efecto contrario al que queremos conseguir.

De hecho, hay un estudio que la Harvard T. H. Chan School of Public Health realizó en el año 2021 que lo corrobora. La investigación dio como resultado la comprobación de que los alimentos típicos de una dieta proinflamatoria como la carne procesada y los carbohidratos refinados, podía aumentar en un 46% el riesgo de una persona de sufrir una enfermedad cardíaca y en un 28% el de sufrir un accidente cerebrovascular.