El vinagre de manzana se ha utilizado prácticamente toda la vida, porque ya se sabía que era "mano de santo" y multiusos. Normalmente, no pasa desapercibido como objeto esencial en el hogar. El hallazgo de ciertos beneficios, nos ayuda a mejorar las dietas y la manera de cuidarnos. Pues bien, el vinagre de manzana, cada vez es más importante y más vendido.

Entre otras cosas, posee vitaminas A y B, de hecho es una gran fuentes de estas. También es rico en muchos minerales como son el fósforo, el calcio, el potasio, el cinc o el hierro.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana?

El vinagre de manzana ayuda al desarrollo digestivo , pues no solo aligera el proceso, sino que también calma los gases .

. El vinagre contiene una cantidad elevada de ácido acético - se elabora fermentando las azúcares de las manzanas -.

- se elabora fermentando las azúcares de las manzanas -. Protege al cuerpo de las bacterias. En la antigüedad, ya se utilizaba el aceite como desinfectante de heridas y conservante de alimentos. Mucho estudios demuestran que impide el crecimiento de las bacterias en productos alimenticios.

¿Cómo utilizar el vinagre de manzana?

El mejor uso que se puede dar es para aderezar ensaladas, mayonesa y productos de este tipo. Incluso recomiendan producirlo en casa. La forma de preparación es sencilla, solo hay que extraer el jugo de las manzanas y dejarlo fermentar un par de días en un recipiente.

Tiene un sabor tan peculiar, que el toque que le da a los alimentos es maravilloso.

Antiguamente, utilizaban el vinagre de manzana para tratar la piel. De esta forma, se limpiaba y desinfectaba la piel. A día de hoy, muchas personas siguen utilizando este remedio, aplicándolo como un tónico facial.

No se puede abusar de ningún tipo de alimento, por muy natural que sea. En esta caso, no hay que olvidar que se trata de vinagre, una sustancia fuerte y que en gran cantidad, no es saludable.