De bandas elásticas a bicicletas estáticas: Estos son los ''chollos'' del Black Friday en Amazon para entrenar en casa

Los mejores días del Black Friday ya han llegado. Y este año no habrá que esperar a que llegue el famoso viernes para comprar a contrarreloj. Así, grandes del e-commerce como Amazon o AliExpress, no han dejado los mejores precios para el último día del mes, sino que llevan unos días anticipando sus ofertas, pero ahora arrancan la semana ofreciendo sus mejores precios y descuentos. Y si ya has empezado a cuidarte y quieres llegar 'a punto' para las navidades, a continuación te dejamos una lista de las mejores ofertas en material y ropa deportiva que te servirán de herramientas para optimizar tu entrenamiento en casa y te ayudarán a mejorar tus marcas.

Hablamos desde máquinas de fitness con las que muchos dicen adiós a las rutinas de running durante el invierno; o a los complementos como las bandas elásticas para los seguidores del yoga y el pilates. Además, con motivo de estos descuentos, Amazon amplía su plazo de devoluciones hasta en un mes. Por tanto, todos los productos que se comprasen a partir del 1 de noviembre podrán ser devueltos hasta el 31 de enero. De esta forma, podrás adelantarte a las compras de Navidad y que no te pille el toro en las próximas fiestas.

'Chollos' en ropa deportiva y material para entrenar en casa Black Friday Amazon

BANDAS ELÁSTICAS

Gracias a las bandas elásticas vamos a poder entrenar cualquier grupo muscular de nuestro cuerpo casi de la misma forma que si estuviésemos utilizando barras, discos o mancuernas. Los beneficios que aportan son numerosos, como un menor riesgo de lesión, ganar movilidad articular, aliviar los dolores por sobrecarga y adaptarse a las distintas resistencias de cada ejercicio.

Se han convertido en un material de entrenamiento de los clubes de fitness y deportistas, en numerosas actividades y especialidades deportivas debido a su facilidad de uso y a su bajo costo de adquisición y mantenimiento. Aquí os dejamos algunas de las más destacadas de Amazon en una relación calidad-precio.

1.CFX Bandas Elasticas, Juego de 3 Bandas Elásticas Musculacion para Fitness con 3 Niveles.

Ideales para múltiples ejercicios, estas bandas elásticas no se enroscarán hacia arriba como las cintas de deporte de látex. Fuertes y duraderas, ¡nunca tendrás que sustituirlas Con estas bandas elásticas podrás realizar una gran variedad de ejercicios de gimnasia, desde activación de glúteos y caderas y técnicas de fortalecimiento hasta para calentar todo el cuerpo. También sirven para otras actividades como Yoga, Pilates, Crossfit..

Las puedes comprar casi por la mitad de precio, a 8,66, pinchando aquí.

2.Bandas de Resistencia con 5 Tubos de Látex para musculación Fitness Himaly.

Ayuda a todos los grupos de músculos a entrenar eficazmente, como caderas, abdomen, pecho, hombros, espalda, tríceps, bíceps y muslos.

Las puedes encontrar conbinando varios opciones: Amarillo (10 lbs.), Rojo (15 lbs.), Azul (20 lbs.), Verde (25 lbs.), Negro (30 lbs.). De acuerdo con su nivel de condición física y el nivel que desee alcanzar.

Portátiles, cómodas y económicas, con rebaja puedes adquirirlas a tan solo 8,49. Pincha y no te quedes sin ellas.

3. Bandas Sportech sencillas para entrenamiento y desarrollo muscular. (Yoga, fitness, pilates, Crossfit)

Estas bandas de fitness de diferentes colores son perfectas para tu gimnasio en casa: cinco niveles de fuerza aseguran que no sólo los principiantes sino también los profesionales se beneficien de la amplia gama de opciones de entrenamiento.

Las bandas de resistencia RBX500 ponen en marcha tu entrenamiento. Ya sea como reemplazo de unas mancuernas para un eficiente entrenamiento con pesas, como apoyo durante yoga y pilates, o simplemente como banda elástica, estas bandas son el equipo de fitness en miniatura perfecto para el hogar, la oficina y los viajes.

¡Haz tu entrenamiento más flexible y eficiente que nunca a un precio de 11,89. Pincha aquí y consíguelas.

Máquinas fitness

En los últimos meses, las máquinas para practicar deporte en casa han ganado mucha relevancia, y con ellas puedes tanto entrar en calor realizando cardio, como el desarrollo de fuerza, resistencia o coordinación. Aquí os dejamos los más vendidos en estos días, con descuentos que merecen bastante la pena.

1. Ultrasport F-Bike Home Trainer 200B con sensores de pulso de mano.

Bicicleta estática con 8 niveles de resistencia, montaje y desmontaje rápido y sencillo; el original desarrollado por Ultrasport , líder del mercado con la F-Bike. Los 8 niveles de resistencia te permiten fortalecer el sistema cardiovascular y los músculos. Pincha aquí y ahorra más de 45 euros.

2. Bluefin Fitness Plataforma Vibratoria Ultra Slim | 5 Programas + 180 Niveles

Entre los diferentes productos de fitness doméstico recién salidos de los gimnasios y salones de belleza, las plataformas vibratorias son lo último en llegar a nuestros hogares. En este caso, la vibratoria Ultra Slim promueve la pérdida de grasas y reafirma tu cuerpo con breves ejercicios de 10 minutos.

Durante estos días puedes ahorrar 50 euros. Hazte con ella pinchando aquí.

3.Máquina de remo plegable con freno magnético con 8 niveles de resistencia y fuerza de tracción máx de 15KG

Esta máquina posee un sistema de tiro silencioso, pantalla ldc que muestra el tiempo, golpes por minuto, golpes totales, golpes por sesión de entrenamiento, calorías, escáner; el entrenamiento con la máquina de remar es un ejercicio cardiovascular ideal que te permite trabajar todo el cuerpo, especialmente los brazos, hombros, piernas y caderas. 8 niveles ajustables de resistencia que te permiten crear y obtener el mejor entrenamiento según tus necesidades.

Ahorras 20 euros y puedes financiarla en plazos. Aquí la puedes encontrar.

4. Cinta de correr Plegable con velocidad ajustable y potencia de 1500 W

Cinta de correr plegable para ejercicio moderado en casa con velocidad regulable hasta 14 km/h y 12 programas de entrenamiento. Equipada con un motor de 1500W para óptimo rendimiento en el hogar.

Y lo más importante, su descuentazo. Ahorras nada más y nada menos que 86 euros. ¡Entra ya!