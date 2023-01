¿Qué es el efecto rebote y cómo evitarlo?

Perder peso es una cosa que puede ser compleja, el metabolismo de la persona, su estado anímico y niveles de estrés, su entorno, pueden ser motivos por los que dejar atrás esos kilitos de más es difícil. Y con eso se llega a las dietas, las restricciones de alimentos o las promesas asociadas a una pérdida de peso rápido. Sin embargo, también suelen ir acompañados de lo que se conoce como efecto rebote.

¿A qué nos referimos con efecto rebote y cómo se produce?

Con esto nos referimos al hecho de recuperar el peso perdido (e incluso engordar) tras una dieta, habitualmente si esta se ha realizado sin control médico. También recibe el nombre de efecto yoyó.

Según explican desde la web de la Clínica Quirón, ese fenómeno se produce porque con las dietas restrictivas el cuerpo recibe menos nutrientes y calorías a las que estaba acostumbrado (y en ocasiones a las que puede necesitar). Una vez alcanzado el objetivo (o puede que antes), se abandonan las dietas, "ante este cambio, el cuerpo reacciona engordando" porque se había acostumbrado a esa reducción de las dosis. También puede deberse a que, si se sigue una dieta en la que faltan nutrientes, al dejar de seguirla, el cuerpo te hará comer para poder recuperar esos elementos que faltan, lo que lleva a ganar el peso que se había perdido.

Formas de evitar el efecto rebote

La mejor forma de evitar que nuestro peso varíe como un yoyó cuando se busca la pérdida de peso es cambiar de hábitos. La clave es comenzar a comer más sano (lo que no quiere decir que tengamos que privarnos de reuniones sociales o de comida "basura" si no es la base de la alimentación), tener un estilo de vida activo (andar es un deporte, por ejemplo) y recordar que el bienestar mental es importante en estas situaciones. Aprender a conocer nuestro cuerpo, comer cuando se tiene hambre y poder elegir los alimentos más adecuados, sin excluir grupos como los carbohidratos, nos ayudará a conseguir este objetivo de peso y no recuperarlo más adelante, puesto que no se estará haciendo dieta, sino que lo habremos transformado en un estilo de vida.