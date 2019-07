La dieta mediterránea podría reducir a largo plazo la medicación en diabetes

a diabetes ha alcanzado en la actualidad proporciones epidémicas y afecta a más de 450 millones de personas en todo el mundo, situándose a la cabeza de los problemas más graves de salud pública. En España, una de cada 10 personas adultas sufre diabetes tipo 2. Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Obesidad y la Nutrición (Ciberobn) de la Universidad de Navarra, dirigidos por Miguel Ángel Martínez-González, desvelan que la Dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra podría reducir a largo plazo, hasta un 22%, la necesidad de medicación en diabéticos. El avance acaba de ser publicado en la revista Diabetes Care y se enmarca en el estudio Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea).

Los resultados son fruto de un ensayo clínico de gran tamaño, realizado en España, que valoró a 3.230 diabéticos durante 3,2 años, asignados al azar a tres dietas: dieta mediterránea con aceite de oliva virgen, dieta mediterránea suplementada con frutos secos mixtos y dieta baja en grasas (grupo control).Asimismo, se constató que los asignados a dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra, reducían relativamente en un 22% la necesidad de iniciar medicación antidiabética en comparación con el grupo control.

Desde el Ciberobn, Fernando Arós, jefe de grupo y autor senior del estudio, afirma que “la menor necesidad de medicación (ya sea oral o inyectable) con el patrón de dieta mediterránea y aceite de oliva virgen extra probablemente refleje el mejor control glucémico que se obtuvo con esta dieta durante el largo seguimiento del estudio Predimed” algo que secunda el primer autor del estudio, Javier Basterra–Gortari, del Servicio Navarro de Salud e investigador asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, quien añade: “el efecto favorable probablemente se deba causalmente al cambio logrado en la composición general del patrón dietético usado en Predimed. No se puede explicar por consumir menos calorías, hacer más actividad física o por pérdida de peso, ya que tales aspectos no formaban parte del ensayo Predimed y no hubo diferencias al respecto entre los tres grupos”.

El estudio Predimed es un extenso proyecto de investigación sobre los beneficios de la dieta mediterránea para la salud de la población.