Este son los tipos de pan más 'saludables'

El pan puede ser el alimento más básico de todo el planeta, pero aun así, a todos nos gusta. Si bien es cierto que muchísima gente adora el pan, la gran mayoría limitan su consumo debido al exceso de carbohidratos. Si eres un amante del pan que quiere regular un poco su consumo de carbohidratos, aquí te vamos a decir cuáles son los tipos de pan más saludables.

1. Pan integral

Se trata de pan que ha sido elaborado con harina no refinada: se ha dejado el grano integral. Además, no causa picos de azúcar en sangre como puede ocurrir con el pan blanco de toda la vida. Este pan es mucho más saludable que el pan blanco y es el que muchos nutricionistas recomiendan en dietas de adelgazamiento. Por si no fuera poco, el pan integral no solo contiene carbohidratos, como ocurre con el pan blanco, sino que también contiene un alto contenido en fibra y una serie de vitaminas:

Vitaminas B

Vitamina E

Potasio

Folato

Hierro

Magnesio

2. Pan de centeno

Tiene una textura esponjosa y algo más densa que el pan integral. Su sabor es un poco más amargo que el pan blanco, por lo que un cambio repentino de uno a otro puede resultar chocante a nuestro paladar. Es un tipo de pan que los nutricionistas suelen recomendar a personas con problemas cardiovasculares o con diabetes. El pan de centeno tiene un alto nivel de fibra, es bueno es caso de estreñimiento, evita la formación de los cálculos biliares, disminuye el colesterol, mejora la salud menstrual, etc. En definitiva, el pan de centeno tiene muchos beneficios para nuestra salud.

3. Pan de masa madre integral

Este pan tiene un contenido de nutrientes más alto que el pan integral y se digiere más fácilmente (beneficioso en casos de problemas digestivos). El pan de masa fermentada se elabora a través del proceso de fermentación. Este proceso implica el uso de levadura y bacterias para hacer que el pan suba. Este tipo de pan tiene un serie de beneficios muy interesantes: en primer lugar, no contiene gluten, por lo que es ideal para las personas intolerantes; como hemos comentado, mejora la digestión; y reduce la glucosa y la insulina en sangre.

4. Pan multicereales

Es, como su nombre indica, un pan hecho a partir de diversos cereales. Contiene más fibra que el pan blanco, pero no necesariamente debe contener cereal integral. Algunos beneficios del pan multicereales son: contienen mucha fibra, son una fuente de proteínas, tiene un alto contenido en vitaminas y, por último, tiene menos calorías que el pan blanco.

Estos son cuatro tipos diferentes de panes que puedes consumir en caso de que seas un amante del pan, pero debas consumir otro tipo por problemas de salud o simplemente quieras empezar a consumir otro tipo más saludable.