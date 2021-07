¿Se recomienda tomar el sol tras ser vacunado de la Covid-19?

La campaña de vacunación española se acerca a los grupos de edad más jóvenes, los que más efectos secundarios suelen registrar, y hacia una época del año, el verano, donde la exposición a los rayos ultravioletas del sol se convierte practicamente en tendencia. Pero, ¿podría esta práctica reducir la respuesta inmune de nuestro cuerpo a la vacuna?

En las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la vacunación no se hace mención a la prohibición de tomar el sol tras ser vacunado, de hecho se aconseja elegir actividades al aire libre para evitar contagios. Además, un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases ya demostró el año pasado que la radiación solar consigue reducir las posibilidades de ser contagiado por coronavirus. Tomar el sol e ir a la playa es bueno para la salud durante la pandemia.

NO HACERLO EN LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA

Sin embargo, la coordinadora del SUMMA en el centro de vacunación Wizink Center, Raquel Jiménez, recomendó durante una entrevista en el programa Ya es mediodía no exponerse al sol.

"No es aconsejable exponerse al sol a las horas de mayor calor [...] El sol no está indicado tras recibir la vacuna", indicó directamente la experta, aunque los fabricantes de las vacunas no han especificado nada sobre ello.

"Antes de la vacunación no hay ninguna contraindicación, se debe realizar vida normal y después, se deben esperar unas ocho horas para asegurar que no hay efectos secundarios antes de realizar esfuerzos y poder comenzar a realizar una vida normal", ha explicado. En este sentido, la sanitaria también recomendó no practicar sexo durante ese mismo periodo de tiempo.

La recomendación viene a raíz de los efectos secundarios que puede producir la vacuna horas después de recibir la inyección, siendo la fiebre uno de estos síntomas más comunes. Igualmente, el dolor de cabeza es otro de los más repetidos síntomas de la vacuna contra la Covid-19, un dolor que también puede ser provocado o incrementado debido a una larga exposición solar. Por ello, tomar el sol en las horas centrales del día no está recomendado.