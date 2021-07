¿Se ve afectada la fertilidad tras la vacuna de la covid 19?

Existen muchas dudas en relación a la vacuna contra el Covid-19, y una de ellas es la posibilidad de que tenga efectos adversos en la fertilidad tras la administración de cualquiera de las vacunas disponibles en España. La población de riesgo sin duda ha sido la más vulnerable, pero hay otros grupos que han temido al virus desde un prisma reproductivo, en el que el peligro no ha sido tan elevado, pero la angustia sí. Según los resultados preliminares, ninguna de las vacunas apunta efectos secundarios en relación con la fertilidad femenina, el embarazo, ni en el desarrollo del embrión ni del feto.

“Si es cierto que, durante los ensayos clínicos con humanos, se excluyeron a las embarazadas, algo normal en el ensayo de cualquier otro fármaco”, ha explicado la doctora en Bioquímica y Biología Molecular, y especializada en fertilidad, Estefanía Hurtado, quien ha destacado que “de hecho, hubo 23 voluntarias que se quedaron embarazadas durante el estudio con la vacuna Pfizer/BioNTech, 13 con la Moderna, 21 con la Astrazéneca, y 8 con la Janssen”.

ESTUDIOS CON MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES

En cuanto los óvulos de pacientes infectadas por SARS-CoV-2, no se ha detectado la presencia de ARN viral en ellos ni tampoco en el líquido folicular. En un estudio que analizó pacientes con problemas de infertilidad y que habían sido vacunadas previa la realización de una fecundación in vitro, la vacuna de ARNm no afectó a la reserva ovárica ni al rendimiento de la técnica.

Debido a la necesidad de más estudios en este tipo de población, el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston (Massachusetts) publicó en marzo un estadio de 131 mujeres, entre las cuales 84 eran embarazadas, 31 en periodo de lactancia y 16 no embarazadas y no lactantes. Para el estudio, todas fueron vacunadas con Pfizer/BioNTech y Moderna, vacunas de RNA mensajero, y la respuesta inmune frente a la vacuna fue igual en todos los grupos. Además, se alcanzó una mayor cantidad de anticuerpos comparada con la cantidad de inmunidad alcanzada tras haber pasado el COVID-19, y estos anticuerpos también se encontraron en el cordón umbilical y en la leche materna.

La segunda serie ha sido recogida en otros dos centros médicos estadounidenses y publicada hace unos días. En su caso, han contado con 103 mujeres, 30 embarazadas, 16 lactantes y 57 no embarazadas y no lactantes. Las vacunas a utilizar fueron las mismas que en la primera, y las conclusiones fueron similares al estudio anterior.

Así, las vacunas muestran que, hasta el momento, no evitan el desarrollo adecuado y posterior nacimiento de un bebé. ''Se debe tener en cuenta que los datos publicados son series de casos y no ensayos clínicos controlados y aleatorizados, además, la población embarazada sigue siendo limitada, y se desconocen aún los resultados a largo plazo'', ha añadido la doctora.

FERTILIDAD EN EL CASO DE LOS HOMBRES

En el caso de los hombres, según un estudio publicado en abril de 2021 por la Universidad de Miami en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), no existen afectaciones en el esperma del hombre tras haber recibido las vacunas de RNA mensajero, de hecho, 7 de los 8 hombres que presentaban oligospermia antes de ser vacunados, mejoraron sus parámetros seminales tras recibir la inmunización.

En relación a la infección por SARS-CoV-2 y los gametos, la mayoría de los trabajos publicados no han encontrado virus en el eyaculado o en el testículo. Por ello, el riesgo de que el virus pueda afectar al espermatozoide o se pueda transmitir a través de él puede considerarse muy bajo o nulo. Además, los daños en el testículo no se deben a la presencia del virus sino a la inflamación provocada por la enfermedad

En cuanto a los hombres que han padecido COVID-19, existen evidencias de que puede afectar a los testículos y la calidad espermática, habiéndose observado episodios de orquitis y malestar escrotal. Además, en los estudios realizados, se detectaron cambios en los parámetros hormonales y seminales como alteración de los valores de las hormonas sexuales, disminución del volumen seminal, de la cantidad espermática, de la concentración, así como de la motilidad. ''Los autores indican que las fiebres altas ocasionadas por el contagio del COVID-19 o incluso los fármacos prescritos podrían influir en estos efectos, pero no se puede descartar que el virus como tal esté implicado'', remarca la experta. Afortunadamente, aunque faltan estudios para llegar a conclusiones más evidentes, parece haber una potencial reversibilidad en la fertilidad masculina al recuperarse de la infección viral con el tiempo.