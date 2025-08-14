La OCU desmiente la relación entre los ácidos grasos Omega-3 y el TDAH

La salud mental está ganando mucha importancia y se están llevando a cabo nuevos protocolos de actuación para tratar a las personas que padecen las enfermedades como el TDAH, una de las más sufridas por niños y adolescentes. Hasta hace unos meses no se contaba con una guía que guiará a los pacientes y a los profesionales en un tratamiento que resultase eficaz. De hecho, se extendía un mito que ha sido desmentido por un estudio en el que se relaciona esta afección con un nivel bajo de ácidos grasos como el Omega-3 y la necesidad de su suplementación para mejorar la hiperactividad o la falta de atención que son los dos síntomas más comunes.

Qué es el TDAH

El TDAH o Trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una enfermedad mental que se ve reflejada en la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la conducta impulsiva. Las consecuencias pueden ser varias, pero las principales son las relaciones inestables y la baja autoestima. Es muy común que se desarrolle desde la infancia y se agrave en la edad adulta, aunque la hiperactividad puede disminuir, pero la impulsividad, la inquietud o la dificultad para prestar atención continúan. El tratamiento es muy similar en ambos casos y la medicación siempre debe estar supervisada por un especialista.

Desmintiendo la relación entre Omega-3 y TDAH

Durante muchos años, se ha relacionado el TDAH con los bajos niveles de ácidos grasos Omega-3. Entonces como solución se planteaba la ingesta de suplementos que ayudarán a su equilibrio. Sin embargo, un estudio ha revisado esta evidencia y ha sacado una conclusión clara que desmiente este mito tan extendido. En esta revisión se han encontrado 37 ensayos clínicos donde se medía la eficacia de los AGPI sobre los síntomas de TDAH en niños y adolescentes de seis a 18 años. En tres de los ensayos, con un total de 191 participantes, se comprobó en un plazo de tres meses aproximadamente que había una mejoría, pero los niveles de calidad eran bajos.

En 16 ensayos con un total de 1.196 participantes, se comprobó que no había diferencias entre los que la tomaban y los que no. En otros 12, con 960 personas, no se notó un comportamiento más favorecedor por parte de las personas con TDAH y la falta de atención. En los últimos 10, con 869, no hubo datos que evidenciarán beneficios sobre la hiperactividad o impulsividad. Como conclusión, ha desmentido que pueda mejorar los síntomas de TDAH.

Protocolo de actuación de TDAH aprobado en Andalucía

Debido a la gran demanda de tratamientos por parte de las personas con TDAH y sus familiares en Andalucía, desde la Junta se ha aprobado un nuevo protocolo de actuación para los profesionales el pasado mes de marzo. Este tiene tres objetivos principales que es mejorar la atención de los menores afectados por TDAH en la transición de Pediatría a Medicina de Familia, en la transición dentro de la red de salud mental y la mejora de la detención y atención a las personas afectadas y diagnosticadas en la edad adulta. Con pequeñas intervenciones se logran grandes progresos. Para los profesionales supone una gran ayuda porque no tendrán que actuar con incertidumbre.

