La presbicia afecta al 70% de la población andaluza y la FDA ha aprobado unas gotas que se pondrán a la venta este año

Muchas personas están afectadas por la presbicia, una enfermedad que padece más de la mitad de la población andaluza. En estos días se ha conocido una noticia que supone una alegría para todos y esta es la aprobación por parte de la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, de las gotas Vizz que comenzarán a comercializarse en unos meses en Estados Unidos. Una de las características más atractiva es que se podrá leer hasta 10 horas con una sola aplicación diaria. Ver de cerca sin gafas será una realidad para las personas que han disminuido la capacidad de la vista en un corto radio. Este contrae la pupila gracias a la acelidina y provoca una profundidad de campo y permite un mayor enfoque de los objetos cercanos con nitidez. Además, este lo contrae, pero sin afectar a los músculos.

Qué es la presbicia

Se trata de una enfermedad visual donde el cristalino pierde flexibilidad y reduce la capacidad de enfocar los objetos más cercanos. Normalmente, afecta a personas mayores y es conocida comúnmente como vista cansada. Una de las mayores dificultades que provoca es leer de cerca, necesidad de estirar objetos para verlos con más nitidez, fatiga visual, dolor de cabeza e irritabilidad. Entre los problemas que puede acarrear, se puede producir un deterioro de la calidad de vida por muchas actividades cotidianas que se ven limitadas. En personas mayores puede suponer una pérdida de independencia. La fatiga visual y el esfuerzo puede disminuir la capacidad de reacción y aumentar el riesgo de caídas, sobre todo, si se combina con otros problemas de movilidad reducida o deterioro auditivo.

Cómo se corrige

La solución más común son las gafas de lectura que ayudan a que se pueda leer los documentos sin dificultad, pero esto solo es efectivo en casos de presbicia leve. Otras lentes que se utilizan son las bifocales, cuando se tiene problemas de vista de lejos, bien astigmatismo o miopía. Así se lleva a cabo una corrección de ambas al mismo tiempo. Existen también métodos quirúrgicos como cirugía láser o sustitución del cristalino. Lo más importante es localizarla con la máxima brevedad posible y acudir a las revisiones.

Con la aprobación de las gotas por parte de FDA, se abre un nuevo camino, aunque en España no están disponibles y se deberá esperar más tiempo.

La presbicia es aquella enfermedad que se da de forma progresiva y es irrevocable. Sin duda, acompaña al envejecimiento natural y lo padecen con más frecuencia personas de 40 años hacia delante. Este término viene del griego presbys que significa anciano y ops que es ojo, la traducción literal sería ojo de anciano.

