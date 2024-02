La soledad no deseada afecta a uno de cada cuatro jóvenes españoles de entre 16 y 29 años

El primer informe sobre la soledad no deseada de la juventud en España revela que uno de cada cuatro jóvenes (un 25,5%) la sufren y que la soledad juvenil afecta más a las mujeres que a los hombres. Andalucía es la Comunidad que más valoraciones ha aportado al estudio.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el delegado de Ayuda en Acción en Andalucía, José Manuel Román, han presentado este miércoles este estudio sobre juventud y soledad no deseada en España, impulsado por Fundación ONCE en colaboración con Ayuda en Acción y realizado por Fresno, a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

Según el estudio de SoledadES, el Observatorio impulsado por Fundación ONCE en colaboración con Ayuda en Acción para abordar el problema del aislamiento involuntario, el 25,5% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años aseguran sentirse solos en el momento actual, una cifra que llega al 69% si se suma a las personas de este mismo rango de edad que se han sentido solas en algún momento de su vida.

Este primer informe sobre soledad no deseada de la juventud realizado hasta la fecha en España revela que la soledad juvenil afecta más a mujeres (31,1%) que a hombres (20,2%), a jóvenes de entre 22 y 27 años, a personas en desempleo, en riesgo o situación de pobreza, que han sufrido acoso escolar o laboral, con mala salud física o mental, con discapacidad, origen extranjero o que son LGTBI, entre otras condiciones.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que mayor participación ha tenido en este trabajo de investigación ya que han sido cerca de 400 las personas que desde esta comunidad autónoma han aportado su valoración en un estudio en el que han participado 1.800 jóvenes de toda España.

La pandemia del covid es la causa solo para un 20,4%

Titulado Estudio sobre juventud y soledad no deseada en España, el informe arroja entre sus conclusiones que la realidad y la percepción de la soledad no deseada entre la juventud coinciden. Así, el 77,1% de los entrevistados afirman conocer a otras personas de su edad que puedan sentirse solas sin desearlo.

Señala también que tres de cada cuatro jóvenes que dicen sufrir soledad no deseada (75,8%) aseguran sentirla desde hace más de un año, y casi la mitad (45,7%) desde hace más de tres. A este respecto, los autores aclaran que la pandemia es la causa de esta situación solo para el 20,4%, lo que supone que hay un 79,6% de encuestados que no atribuyen su soledad al coronavirus.

En cuanto a la intensidad y peores momentos del sentimiento de soledad, el 71,4% de los jóvenes que se sienten solos manifiestan sufrir este problema “con frecuencia” y el 30,5% lo acusan sobre todo por las noches.

Subraya también que “existe una fuerte relación entre el acoso escolar o laboral y la soledad no deseada en la juventud”: el porcentaje de personas que han sufrido acoso escolar o laboral alguna vez en su vida es casi el doble en el grupo de jóvenes que padecen soledad no deseada que en el formado por los que no la padecen (58,1% frente al 32,1%). La encuesta muestra también que cuatro de cada diez personas jóvenes en España han vivido una experiencia de este tipo, “lo que subraya la necesidad de abordar este fenómeno con carácter de urgencia”.

Piden a la Junta que incorpore este estudio al Plan de Infancia y Adolescencia

En su encuentro con la consejera, Cristóbal Martínez y José Manuel Román han pedido al Gobierno andaluz que tome este estudio “como una herramienta útil de trabajo para abordar la soledad no deseada en la juventud”, ha destacado el delegado de la ONCE. “Tenemos un problema y debemos ser conscientes como sociedad que tenemos que dar respuestas a las necesidades que plantean nuestros jóvenes”, ha dicho. A la reunión ha asistido también el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Ramírez.Factores de desigualdad

Por su parte, José Manuel Román ha señalado que “este estudio puede aportar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la juventud, abordando específicamente las consecuencias que tienen la pobreza, la desigualdad, las relaciones de género, entre otros factores sociales”

En su reunión, los representantes de Fundación ONCE y de Ayuda en Acción en Andalucía han pedido al Gobierno andaluz que analice la problemática a nivel autonómico, que difunda el estudio y lo incorpore a las políticas de Juventud de la Junta, como es el Plan de Infancia y Adolescencia; y que traslade también el contenido del estudio al Parlamento de Andalucía para los grupos parlamentarios conozcan también la realidad que plantea, entre otras medidas.

Declaraciones

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que este problema de la soledad no deseada en la juventud “nos concierne a todas las administraciones” ya que se trata de una cuestión de primer nivel, que requiere de “toda nuestra implicación y dedicación”.

En esta misma línea, a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) se pone en marcha el programa Forma Joven, de la mano de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para impartir distintos talleres en materias como la salud mental. Además, se formará a profesores y sanitarios, en colaboración con los colegios de psicólogos de Andalucía. “La juventud es nuestro presente y nuestro futuro”, ha proseguido López, que ha recordado el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, el cual recoge medidas para abordar el bienestar emocional y social, el aislamiento social, las adicciones y el uso de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.

Además, ha remarcado las guías educomunicativas para familias, elaboradas con el fin de prevenir y formar ante los retos y desafíos de la sociedad actual como los dispositivos tecnológicos, las redes sociales o los videojuegos. “En el centro de nuestras políticas públicas está la atención a los menores y a la juventud, que son una prioridad”, ha continuado.

El informe pretende poner sobre la mesa cuál es realmente la incidencia de la soledad en la juventud española y cuál la percepción que de ella se tiene, indagar en posibles causas o correlaciones e identificar soluciones y recomendaciones para abordar el problema, que ya vislumbraron anteriores estudios de este observatorio.

Con estas metas por delante, SoledadES, en colaboración con Ayuda en Acción, ha elaborado este trabajo, para el que se han realizado entrevistas telefónicas a un total de 1.800 personas de entre 16 y 29 años residentes en España.

Sobre Ayuda en Acción

Ayuda en Acción trabaja para desarrollar todo el potencial de la infancia y la juventud asegurando su acceso a la formación y una transición exitosa al mercado laboral, para que mejoren sus vidas y sus entornos de una manera sostenible.

Desde hace más de 40 años, respondemos a los retos globales de la pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático y la migración a través de proyectos a largo plazo, poniendo siempre en el centro a las personas y el pleno ejercicio de sus derechos.

SoledadES

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) es un espacio de intercambio de investigaciones y conocimientos entre administraciones y profesionales que pretende conocer la dimensión del aislamiento involuntario en que viven muchas personas en España y contribuir después a su mejora. Es una iniciativa de Fundación ONCE en colaboración con Cruz Roja, Caritas, ONCE, Red contra la Soledad no deseada, Plataforma de Mayores y Pensionistas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado de España, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Consejo de la Juventud de España, UGT, CCOO, CERMI, Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Unión Profesional y Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.