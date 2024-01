Soledad no deseada, un problema de salud pública que no entiende de edad

La soledad no deseada es un problema que el 93% de los españoles considera como de salud pública bastante importante ya que tiene repercusiones en la salud mental de la persona que la sufre. La soledad no deseada es algo que siempre se ha relacionado con la vejez y que se incrementó con la pandemia del Covid 19, sobre todo, en los primeros meses de encierro.

Sin embargo, cada vez son más los menores, principalmente los que están en la etapa adolescente, los que suelen encontrarse con esta soledad sin quererlo. De hecho, este grupo de la población que se encuentra en esta situación ronda el 22%, mientras que un 12,2% queda representado por personas que superan los 75 años de edad.

La soledad no deseada se experimenta cuando una persona no tiene acceso a suficientes interacciones sociales o las mismas no son de suficiente calidad, con respecto a lo que ellas necesitan. Teniendo en cuenta que los jóvenes viven permanentemente conectados al teléfono móvil sería difícil de entender por qué viven esta situación.

Lo cierto es que en el fondo se sienten aislados y vacíos. Esto supone un peligro tanto para su bienestar físico como para su bienestar mental en el que ya han derivado en trastornos del estado anímico como la ansiedad (con una incidencia del 37,8 %), la depresión (un total de 39,3 %) y los trastornos conductuales como la violencia, el alcoholismo o el suicidio, entre otros.

Adultos mayores siguen siendo los más afectados

Según los datos del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), al menos el 13,4 % de la población española sufrió de soledad no deseada durante el año 2023, lo que ha puesto este panorama en el punto de mira como una urgencia para frenar este problema considerado ya de salud pública y social.

Por otra parte y aunque la soledad no deseada empieza a afectar seriamente en la etapa juvenil y adolescente, el grupo de los adultos mayores sigue mostrando una mayor prevalencia en España. También hay que decir que no son los dos únicos colectivos que sufren en nuestro país la soledad no deseada. Están las personas con discapacidad, las cuidadoras o los inmigrantes.

Y si separamos por género, el femenino son los más perjudicados con un 14,8 % de afectadas frente al 12,1% del género masculino.

Causas de la soledad no buscada

Muchas personas que padecen la soledad no deseada han llegado a admitir que llevan unos seis años en esta misma situación, convirtiendo la soledad no deseada en crónica. Esto puede deberse a diversas causas: