El truco viral para descongelar carne con dos sartenes "Si es una emergencia sí podrías utilizarlo, pero no más de 30 minutos"

Descongelar la carne correctamente puede prevenir muchas enfermedades por las bacterias que proliferan si no se maneja bien los cambios de temperaturas y se debería de convertir en una tarea esencial dentro de la cocina. Muchas veces, no se tiene el tiempo suficiente para ello y se recurre a técnicas más rápidas como puede ser el frigorífico o el microondas, aunque podría ser poco y siempre viene algún consejo extra para ganar más tiempo. Un ejemplo perfecto es el que pone esta ingeniera de los alimentos en su cuenta de redes sociales. Utiliza dos sartenes de acero inoxidable, pero recomienda limitar su uso: "Si es una emergencia sí podrías utilizarlo, pero no debe permanecer el alimento más de 30 minutos fuera del frigorífico"

Se trata de un método muy curioso, pero una de las preguntas que más se hacen es su seguridad. Si se hace siguiendo todos los pasos y aumentando las precauciones, para una emergencia será el truco comodín. Por ejemplo, no se debe usar sartenes calientes porque se podría empezar a cocinar la carne, sobre todo, su capa externa y quedar la interna congelada. Después, una vez descongelada se debe cocinar de inmediato para evitar el contagio de bacterias.

En qué consiste el método de las sartenes

Este consiste en aplicar peso y conductividad térmica al alimento para acelerar el proceso de descongelación. Para llevarlo a cabo solo serán necesario dos sartenes de acero inoxidable porque conduce mejor el calor, el trozo de carne y para potenciar el efecto un cuenco con agua caliente. El primer paso es sacar la carne del congelador y retirar todos los envases de plástico, siendo lo ideal que el alimento esté en contacto directo y solo tapada con un papel film o vegetal por higiene. La sartén actúa como una placa metálica que extrae el frío del alimento. La segunda sartén actúa ejerciendo presión y para acelerar el proceso se puede llenar de agua caliente, pero no hirviendo. La espera es entre cinco y 15 minutos, aunque dependerá mucho del grosor de la pieza y nunca deberá superar los 30 minutos fuera del frigorífico.

Enfermedades que se puede evitar descongelando bien la carne

Descongelar mal puede llevar al cuerpo a sufrir distintas enfermedades por el contagio de bacterias que proliferan al subir la temperatura de los alimentos de forma brusca. Puede aparecer la salmonella muy presente en el pollo y en los huevos causando fiebre, diarrea, vómitos y malestar general. La listeria que es peligrosa, sobre todo, para personas embarazadas y aquellas que tienen las defensas bajas. E.Coli que puede provocar infecciones con diarreas sangrantes y Campylobacter que puede causar fiebre y problemas digestivos.

Microondas y frigorífico para descongelar carne

El microondas es seguro para descongelar, aunque se debe activar la función descongelación. Otra opción es cocinar la carne por partes mientras se va descongelando en la misma sartén. El método más seguro es el frigorífico 24 horas antes de ser ingerida porque se descongela en su totalidad y de forma gradual. Si la carne se descongela mal también podría afectar al sabor y a la textura.