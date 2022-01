Antonio Velasco: "Nos gustaría estar todos los días en Sevilla"

Dicen que cuando sus músicos interpretan las partituras, suenan a Sevilla. Más de cuatro décadas lleva esta formación musical, nacida en la antigua judería, acompañando a diversas cofradías de la Semana Santa de Sevilla y Andalucía. Hablamos de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

En la primavera del pasado año, se producía un importante relevo en su dirección. Juan Ramírez Téllez, histórico director de esta agrupación, dejaba su cargo en manos de Antonio Velasco Rodríguez, quien ya fuese componente y director musical entre finales de los 80 y principios de los 90. Velasco es autor de marchas como Consuelo Gitano, Cristo de los Favores o Cristo de los Gitanos, entre otras. Meses después de su nombramiento queremos conocer cuál es la situación actual de la banda y los proyectos a desarrollar próximamente.

El romance entre la ciudad y la agrupación es palpable. "Sevilla se entusiasma con Virgen de los Reyes, no sé si por su repertorio, su forma de ser... No somos ni mejor ni peor que nadie, pero sí tenemos ese pellizco que atrae a la gente", comenta Velasco. Curiosamente no es de las bandas que más suenan en la capital durante Semana Santa. El Domingo de Ramos en Jesús Despojado, el Martes Santo en San Esteban y el Domingo de Resurrección en el Resucitado.

"Evidentemente nuestra ciudad es Sevilla, y nos gustaría estar en Sevilla todos los días, pero entendemos que hay formaciones que también lo hacen muy bien y llevan muchos años acompañando a estas hermandades. Nosotros lo único que hacemos es trabajar, y si alguna vez necesitan de nuestro servicio, ahí estaremos".

Durante varios lustros, Virgen de los Reyes acompañó al Cristo de la Salud de los Gitanos, forjando una comunión perfecta entre la cuadrilla de costaleros de Juanma Martín y los músicos. Hay quienes sueñan con volverlos a ver juntos. "Yo soy hermano de los Gitanos y tengo una vinculación con la hermandad bastante estrecha, pero institucionalmente Virgen de los Reyes lo tiene muy claro: reconocemos que la agrupación de Los Gitanos es la banda de la hermandad, que se aprobó en cabildo por sus hermanos, y ahí no tenemos nada que decir". Sí reconoce que existe el "anhelo" de regresar algún día, si se diesen las circunstancias.

En 2020 perdía otro contrato en la capital, con la Carmen de Omnium Sanctorum. Este cese se produjo en plena pandemia, sin haberse conocido hasta el momento los motivos, que no parecen ser precisamente musicales. "Me gustaría que me lo explicasen a mí también", comenta Antonio Velasco. Dos años antes, en 2018, se producía la desunión con otra de sus hermandades penitenciales de Sevilla, la de Torreblanca, tras 16 años.

Se encajan unas puertas y se abren otras. Si todo va bien, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes volverá a sonar el próximo Martes Santo tras el misterio de San Esteban, doce años después de su separación. "Ha habido un impás y ahora continuamos con ellos con la misma ilusión de antaño". Un contrato que se recupera y otro que está por estrenar, el de la Humillación de Camas. Hasta ahora solo han podido participar en el Cartero Real que organiza esta cofradía camera y en algún certamen de bandas. El próximo Sábado de Pasión, los tricornios desfilarán por las calles de esta localidad tras el Cristo del Soberano Poder, donde los esperan con gran expectación.

Virgen de los Reyes tiene pensamiento de hacer otras incursiones dentro del mundo de la cultura y del espectáculo

Además de la Agrupación Juvenil, que ha causado grata impresión durante su actuación en la Cabalgata de Reyes del Ateneo, Virgen de los Reyes ya posee un quinteto de metales, que se estrenará el próximo Miércoles Santo delante del Cristo de la Divina Misericordia, de las Siete Palabras. "Es una sección nueva en la que se ha trabajado muy duro desde la dirección musical, con Javier Cebrero al frente, trabajando con componentes de la misma agrupación. Nos hemos presentado en sociedad y las Siete Palabras es la primera que confía en nuestros servicios".

No todo es Sevilla capital, ya que actualmente Virgen de los Reyes tiene contratos en el Puerto de Santa María, el Miércoles Santo, y en la localidad Mairena del Alcor, el Jueves Santo. Además, hace unos meses la banda causaba gran sensación en la vecina ciudad de Málaga, durante la Magna procesión. "Ha sido una cosa extraordinaria, nunca mejor dicho, para la Hermandad de la Sentencia y para nosotros, porque hay un antes y un después de haber ido a Málaga... Ha sido un revulsivo para nosotros".

Entre sus últimas actuaciones en Sevilla destaca el bando anunciador en vísperas de la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes, con motivo del 75 aniversario de su patronazgo oficial sobre la ciudad y su Archidiócesis. Días más tarde acompañaba por las calles del centro de la ciudad al Heraldo de Sus Majestades, siendo una fecha marcada en rojo en su calendario de actuaciones.

Antonio Velasco es consciente de haber llegado al cargo en un momento delicado para su formación y para el conjunto de los cofrades, tras dos años sin procesiones. Pese a todo, no son pocos los proyectos ilusionantes puestos sobre la mesa, entre ellos la grabación de un nuevo disco, el decimosexto. Esta cuaresma está previsto un estreno y una incorporación "de un autor muy conocido del que nunca hemos tocado nada".

Un nuevo tiempo para Virgen de los Reyes. "Hemos abierto las ventanas y entra aire fresco, no solamente a nivel de la dirección general, sino de muchos compañeros. Las redes sociales están funcionando como nunca, la dirección musical -sin menospreciar lo que existía, que ha sido siempre de muy buen nivel- viene con ideas nuevas, entre ellas no hacer solo música de Semana Santa". Prueba de ello es la reciente adaptación del Credo de Juan Carlos Aragón. "Virgen de los Reyes tiene pensamiento de hacer otras incursiones dentro del mundo de la cultura y del espectáculo".

Como anécdota queda la aparición de la banda en el anuncio de la marca de embutidos Campofrío, que se hizo viral estas navidades. "Ha sido una sorpresa". La marcha A la Gloria, compuesta por Miguel Ángel Font, fue elegida por la empresa de publicidad como hilo musical del spot.

El respaldo del Consejo de Bandas, cuyo preside el músico y compositor Manuel Esteban, ha sido clave para que la banda tenga una nueva sede. "Llevábamos mucho tiempo en la calle sin tener un espacio donde ensayar", comenta Velasco.

En cuanto a la situación económica, "la agrupación goza de muy buena salud", aunque la pandemia y el reciente cambio de sede han marcado el orden de gastos en los últimos meses. "Creo que este año 2022, si se cumple no solo la Semana Santa, sino todos los conciertos... todo eso se traduce en ingresos. Tenemos ya compromisos hasta octubre de 2022. En cuaresma tenemos todos los fines de Sevilla y en octubre y noviembre también".

El nuevo director asegura que no hay más secreto que el trabajo constante, y afronta esta etapa con muchas ganas de crecer. "Hemos intentado mezclar el pasado, cuarenta años de historia, con un presente lleno de ilusión y mirando al futuro, que está lleno de proyectos". Antonio Velasco hace también una invitación "a aquellas personas que puedan tener ciertas dudas sobre nosotros; que se acerquen y vengan a conocernos", porque "también hemos tenido muchos detractores".