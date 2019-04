Ciento diez mil estampas para la madrugada más macarena

La Semana Santa está hecha de historias, tantas como participantes hay alrededor de ella. Jesús Andrades, joven de 24 años estudiante de periodismo, es hermano de la Macarena, y cada cuaresma desde hace varios años dedica horas de su tiempo para preparar miles de estampas que serán repartidas durante la estación de penitencia del Viernes Santo. "El año pasado fueron ciento diez mil estampas, tantas que este año ha bajado la demanda a sesenta mil, porque no se han repartido todas", cuenta mientras sigue preparando un pedido. Las cajas llenas de estampas inundan el salón de su casa, algunas con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y otras con la de Nuestra Señora de la Esperanza.

"No lo hago para ganar dinero, es más, diría que hasta tengo que poner, pero lo hago porque es mi hermandad". Jesús dedica gran parte de su tiempo al coleccionismo de fotografías cofrades, algunas de ellas de gran valor. Una estantería llena de archivadores, clasificados por hermandades, en las que hay fotos de Haretón, Gard, Fernand, Albarrán, Luis Arenas, Dihor, Amela, Gabriel Pou o Serrano."Me gustaría llegar al millón de fotografías, pero ya no hay más creo, de momento calculo que tendré unas setecientas mil". Las estampas son de un tamaño considerable, de un grosor óptimo y con un detallado reverso en el que aparecen frases como "Humillas al Sol cuando amanece" o "Que donde quiera que esté siempre estés a mi vera, la Sentencia de mi vida se dicta en la Macarena".

Quizá sea ese el secreto del éxito, en ofrecer a los hermanos fotografías muy difíciles de conseguir, prácticamente exclusivas. "Cada año voy cambiando la fotos, me tomo bastante tiempo para elegirlas". Entre sus encargos, algunas de las cajas llenas de estampas van para "los Armaos, la Centuria Romana Macarena, los diputados de tramo y la Juventud Macarena". "La fotografía del primer plano de la Virgen es de Haretón, y la de medio cuerpo de Gard. La foto de primer plano del Señor es de Haretón y la otra de Gard también".