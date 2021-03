El Consejo de Bandas, dispuesto a “sacrificarse” por la Semana Santa

"Dile a Messi que después de un año sin entrenar, se ponga a tono en diez días para la final de la Champions". Así ejemplifica Manuel Esteban, presidente del Consejo de Bandas de Sevilla, el reto que tienen por delante los músicos a tres semanas de la Semana Santa. Se refiere a los pocos ensayos de los que dispondrán a partir de la entrada en vigor del nuevo protocolo de la Junta de Andalucía. Una normativa que "no recoge todo lo que nos gustaría, pero con la que nos damos con un canto en los dientes", explica Esteban, que muestra su malestar por la tardanza en llegar. Llevan esperándolo desde después de Navidad: "Pedimos el protocolo el 13 de enero a través de los consejos de hermandades y les dijeron que tardaría diez días. Al mes, tras no haber recibido respuesta, nos dirigimos a la Consejería de Salud y nos aseguraron que se le envió el 14 de enero al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Nos sentimos ninguneados y que nos han hecho perder el tiempo".

Es por ello que se van a tener que "sacrificar para hacer algo". Una afirmación que apunta directamente a la Semana Santa: "Está todo preparado y quizá digamos pocos días antes lo que vamos a hacer". Esas actuaciones, además de para mitigar las ganas de tocar, deben servir "para pagar deudas". La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 supuso un parón para las bandas que va a cumplir casi un año. Aquel momento de incertidumbre se tradujo en acuerdos con las hermandades y cancelaciones. "Muchas bandas pagan a sus proveedores tras la Semana Santa", revela. Algo que puede obligar a cerrar a fábricas de instrumentos como la corneta, aparato autóctono de España.

La falta de ingresos pone en peligro a este colectivo de formaciones no profesionales que no han estado recogidas en los boletines oficiales hasta este último. "La situación es grave porque las bandas tienen gastos aunque no toquen: naves, instrumentación, profesorado, gestoría, etcétera", detalla Esteban, que asegura que las bandas "lo están pasando muy mal" a pesar de que "el 90% de sus componentes no cobren y les cueste dinero este hobby". Pone la nota positiva en el apoyo que están recibiendo desde la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, que está permitiendo su supervivencia gracias al convenio de cesión de naves. Y la negativa en las hermandades, de las que afirma que "muchas no están arrimando el hombro".

Además de la precaria situación económica, las bandas están preocupadas por cómo van a regresar a la actividad. "No sabemos la plantilla que tienen al ser no profesionales y algunos pueden no acudir a los ensayos por miedo al virus", ejemplifica Manuel Esteban, que lanza un mensaje al público que acuda a los posibles conciertos de esta primavera: "El que crea que las bandas van a estar al mismo nivel está equivocado". No obstante, garantiza que "lo que demos va a ser bueno", refiriéndose a una más que probable vuelta a la interpretación clásica y alejada de las últimas novedades discográficas. Y resalta la valentía que tendrían sus componentes al "exponerse a un juicio de valor tras pocos ensayos". A ello se le suman las restricciones por la pandemia o la climatología que pueden sufrir, puesto que los ensayos deberán hacerse al aire libre.

Aún así, el mensaje del presidente del Consejo de Bandas, nacido en 2005 y que agrupa a 23 formaciones de la capital andaluza, es esperanzador. "Lo más positivo es que estamos trabajando con consejos de bandas de Málaga, Córdoba y Jaén", resalta Esteban, que informa que "por primera vez a las bandas de cornetas y tambores y a las agrupaciones musicales se nos reconoce legalmente". La urgencia musical y económica por volver a coger los instrumentos para ensayar les lleva a organizar hoy una reunión para volver a los ensayos tras tener “todo previsto con el Ayuntamiento y el Cecop”. Una cita con un objetivo claro: "Si existe la más mínima opción de hacer algo en Semana Santa, el Consejo de Bandas va a estar".