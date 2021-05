Sevilla vive por segundo año consecutivo una primavera sin peregrinar a El Rocío. Las seis hermandades de la capital andaluza no viven días frenéticos organizando la masiva romería que tiene su punto álgido 50 días después del Domingo de Resurrección. Es decir, el Lunes de Pentecostés. Este 2021 se celebra, aunque no haya romeros en los caminos yendo hacia la marisma, el 23 de mayo. Una fecha que tienen marcada en rojo en el seno de las corporaciones hispalenses al igual que sus homónimas de penitencia hicieron con la pasada Semana Santa. Al igual que las penitenciales y las de gloria, si el proceso de vacunación no se acelera, preparan actos y cultos en el interior de sus templos y casas de hermandad para mantener vivo el espíritu rociero.

Esta semana previa, la que sería de peregrinación de ida, se vive entre la nostalgia y la resignación entre los hermanos, que ya restan los días para el Rocío del año que viene sin que este haya pasado aún. La misma realidad viven en la vecina y protagonista, en esta celebración, provincia de Huelva. La Delegación de la Junta organizó el pasado miércoles un simbólico acto de confraternización de hermandades rocieras bajo el título Esperando volver a caminar. En él participó la Hermandad Matriz de Almonte junto a las 25 corporaciones filiales de la provincia onubense, lo cual sirvió también de reconocimiento a los operativos que trabajan en el Plan Romero.

La más antigua y numerosa de las hermandades de Sevilla capital, la de Triana, lanzó esta pasada semana un comunicado dando indicaciones a sus hermanos sobre cómo vivir estos días previos a Pentecostés. Desde la Junta de Gobierno trianera hacen hincapié en centrarse en “los cultos, la oración y la caridad”, símbolos de la “Trianidad” de la que hacen gala. Informan que, aparte del programa de actos y cultos que desarrollarán esta próxima semana, se volcarán con los más necesitados a través de las obras asistenciales, en las que se engloban “las familias, las colonias, la Fundación Ntra. Sra. del Rocío y otras instituciones, como las Cáritas parroquiales de aquellas localidades por donde discurre nuestro caminar hacia la aldea del Rocío”.

En el Cerro del Águila también se preparan para esta semana. Bajo el título Rocío de Esperanza, inician una campaña solidaria en la que pretenden que “cada paso que demos a la aldea almonteña la queremos convertir en kilos de alimentos para los más necesitados de nuestra feligresía, en comunión con Cáritas Parroquial de nuestro barrio”, según informa la Junta de Gobierno cerreña. Un espíritu solidario que alcanza también a los animales y a sus carreteros, que recibirán un donativo. Se trata de la Familia Villegas, estirpe de carreteros que guían la carreta hasta las plantas de la Virgen cada peregrinación. En la Macarena, en la iglesia de San Gil, la cuenta atrás hacia el lunes 23 de mayo también es palpable. Aparte de la ajetreada semana que han vivido en el seno de la hermandad con la celebración del triduo y la jura de reglas de nuevos hermanos, han habilitado en su página web un reloj que resta los días, horas minutos y segundos que quedan para la llega del día más importante del año para los rocieros. Una prueba más de la intensidad con la que se viven estas jornadas a pesar de que no haya romería.

Otro colectivo que echará de menos la romería es el de los coros rocieros. El director del Coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena, Alejandro Jiménez, se muestra agradecido con su corporación tras la celebración estos días de la Función Principal: “A veces, la adversidad no solo es la ocasionada por la situación actual e involuntaria para toda nuestra sociedad, sino que el ser humano hace aún más difícil comprender nuestra devoción”. Esta formación musical lleva varias semanas ensayando en las instalaciones del colegio Salesiano de la Trinidad. Precisamente un llamamiento a los colegiales y a los más jóvenes realizó hace unas semanas la Hermandad Castrense, del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada. Organizó un concurso de dibujo para así designar al cartelista de la romería de 2021. El joven artista Manuel Barragán fue el vencedor con una obra realizada a bolígrafo en el que emulaba un retablo cerámico de la Virgen del Rocío en azul. “En este Rocío diferente he querido representar un retablo para la virgen donde aparece vestida de reina rodeada de marismas y pinares”, explica Barragán.