'Despertar Cofrade', una novela para toda la familia

Este jueves ha sido presentado el nuevo libro titulado Despertar Cofrade, en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, en la calle San Gregorio. El acto estuvo presidido por el secretario de esta entidad cofradiera, José Carretero Guerra.

Se trata de una novela cofrade para toda la familia, dirigida especialmente para el público adolescente, editada por la editorial Punto Rojo Libros. Ha sido escrita por Cristina Medina Muñoz, una sevillana nacida en la primera de 1980 y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, en 2005. Es vecina del barrio de Triana, perteneciendo a las hermandades del Cachorro y Rocío de Triana. Su desarrollo profesional se ha vinculado desde sus inicios a la orientación educativa y la logopedia escolar.

El productor Carlos Valera fue el encargado de presentar a la autora del libro, en presencia de numerosos amigos y familiares que llenaron el salón de actos del Consejo de Hermandades. Entre ellos estuvo el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea. Valera aseguró que a través de esta novela "somos capaces de oler, sentir, tocar y ver imágenes de otra época, que Cristina ha trasladado a estos tiempos actuales".

Cristina Medina comenzó a escribir este libro en plena pandemia, acompañada por su marido y sus dos hijas. "Siempre me había rondado la idea de hacer un libro pero había otras prioridades, nunca hubo ocasión; con la pandemia me llegó un momento para la reflexión personal, donde hice balance sobre lo que había hecho hasta ahora y lo que me quedaba por hacer", comentó la escritora de Despertar Cofrade.

La novela está protagonizada por Pablo, un joven madrileño que viaja a Sevilla con su hermana y su abuelo para visitar a unos familiares. La trama comienza el Viernes de Dolores. Sin esperarlo, Pablo se encuentra en medio de una serie de mensajes secretos teniendo como última meta la revelación de una verdad hasta ahora oculta acerca de la Semana Santa. Su primo Juan y los amigos del grupo joven de una hermandad le acompañan en esta búsqueda incesante a través de la historia y las costumbres de las hermandades y las cofradías de Sevilla.