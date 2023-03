Juan Carlos Cabrera: "El horario de cierre en la Madrugada no es una merma para la hostelería"

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, defendió este viernes la imposición de la 'ley seca' en la Madrugada del Viernes Santo. Para el edil, el horario de cierre de los bares "sólo se adelanta" en dos horas con respecto a cualquier jornada normal. Antes de insistir en la defensa de esta polémica medida, Cabrera se desató en elogios hacia la asociación de hosteleros, a la que remarcó su "compromiso permanente" y calificó la hostelería como "un sector mimado por el Ayuntamiento".

"En pleno covid se invirtieron millones de euros para ofrecer más veladores. Actualmente la cifra es el doble de la que había en la pandemia. Este Ayuntamiento es muy sensible con la hostelería", señalaba el delegado de Fiestas Mayores. "Dicho esto, y sabiendo que en Semana Santa, y por fortuna, la población se vuelca con la restauración de la ciudad, el horario de cierre en la Madrugada no es una merma importante. Entiendo al sector, pero la Semana Santa tiene que hacerse dese el decoro y que no se produzcan incidentes en torno al alcohol", señala.

Cabrera también ha aclarado que tras una reunión con Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, "se han valorado algunos aspectos sin ningún malestar". El delegado ha asegurado, además, una mejora para los cofrades en la noche del Jueves al Viernes Santo. "Vamos a establecer mas urinarios, además de puntos de Emasesa para que los ciudadanos puedan beber agua".

Respecto al problema de la botellona por el cierre de bares, Juan Carlos Cabrera ha comentado que "cuando los bares permanecían abiertos hasta más tarde, también se hacían concentraciones de personas para beber alcohol".