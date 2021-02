La Macarena edita unas "papeletas emocionales" para la Madrugá de 2021

Los cofrades de la Hermandad de la Macarena podrán sacar su papeleta de sitio para la Madrugá del Viernes Santo 2021, pese a no poder realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral a causa de la pandemia. El donativo de las mismas será de 5 euros para los menores 14 años, y 10 euros para el resto, destinándose lo recaudado para a los fines esenciales de la corporación: el culto, la formación y, en especial, la caridad.

Esta iniciativa ha sido denominada "papeletas emocionales", y consta de dos pinturas realizadas por el artista Manuel Peña Suárez, acompañadas en su reverso por un poema de Bosco Gallardo "Madrugá del alma" mas otro del mismo autor personalizado según el puesto que ocupe cada hermano en la procesión, bien sea nazareno, armao, costalero, acólito, etc. Existe la posibilidad de que no sean adscritas a ningún puesto, incluso que cada hermano solicite más de un modelo. También podrá hacerse con una o varias papeletas cualquier devoto, aunque no sea hermano.

Para la hermandad, esta papeleta será "un recuerdo de esta madrugada que vivimos de otra manera pero con el mismo sentido de siempre". A pesar de no realizar la estación de penitencia por las calles de la ciudad, los hermanos sí que vivirán su particular "estación de penitencia interior y en comunión con todos los macarenos", expresa la junta de gobierno en un comunicado.

Manuel Peña Suárez

Nacido en Sevilla en 1988 Manuel Peña Suárez destaca en el mundo de las Artes Plásticas, la pintura, desde temprana edad. Cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, Grado Medio de Dorado y Policromía y Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura. Titulado posteriormente por la Real Universidad de San Carlos de Valencia, como Licenciado en Bellas Artes, estudios que realiza entre Valencia y Roma.

De carácter pictórico realista y religioso en su temática y a ello unido su personal estilo de acompañar la materia pictórica con láminas de oro, ya sean estofadas o meramente decorativas, lo convierten en un referente a seguir.

En su trayectoria hasta el momento varios han sido los galardones, así como las exposiciones realizadas a nivel nacional e internacional.

Exposición individual realizada por la Accademia di Belle Arti di Roma. ROFILE 2013; Primer Premio Internacional de Pintura al Pastel (ASPAS)año 2015.; Primer Premio Internacional de Retrato (ASPAS), año 2017; exposición Colectiva de pintores realistas, Shanghái (China), año 2018; y una exposición individual, IBERIA, en Shanghái (China 2019), cuyo carácter, basado en imágenes de las costumbres, fiestas y tradiciones de Andalucía, haciendo especial homenaje al mundo del toro.

Centrado en la pintura realista y con un fuerte carácter religioso trabaja diferentes técnicas pictóricas, desde el pastel, el óleo, hasta la compleja técnica del temple, todas ellas acompañadas con láminas de oro, lo que hace en general su personal estilo.

Destaca una larga producción de retratos en los que resaltan diferentes personalidades del ámbito social-artístico de España, siempre persiguiendo incansablemente el estudio de lo real.

Dicha obra personal lo intercala con sus colaboraciones en la actualidad con diferentes escultores-imagineros del actual panorama religioso, aportando a las esculturas-imágenes las decoraciones realizadas sobre oro, la técnica del estofado, recuperando con ello la tradición del trabajo a dúo del barroco, Pintor Escultor.

Todo este largo recorrido lo llevan en la actualidad a ser considerado por diferentes especialistas en la materia como uno de los maestros actuales que mantienen viva en cuanto a técnicas y calidad el espíritu renacentista y Barroco de los grandes maestros.