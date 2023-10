"Poco a poco se abren nuevos puntos de vista para presentar la Semana Santa"

Salustiano García Cruz, conocido artísticamente como Salustiano, es uno de los pintores andaluces con más proyección internacional de la actualidad. Nacido en Villaverde del Río (Sevilla) en 1965, se licenció en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Sus obras, retratos impactantes, sobresalen por la brillante técnica de ejecución y esa fina elegancia que sólo consiguen los clásicos. Habitual en las galerías de todo el mundo, ha recibido recientemente el encargo de anunciar la Semana Santa de Sevilla 2024, una tarea que asume con mucha responsabilidad.

¿Cuál es su relación con la Semana Santa? ¿Tiene alguna devoción particular?

Mi relación con la Semana Santa es la de un mero espectador. Nunca he pertenecido a ninguna hermandad, esto no quiere decir que me sea ajena, en absoluto. Todos los andaluces y en especial los sevillanos hemos crecido inmersos en las manifestaciones religiosas de manera natural e intensa. La Semana Santa forma parte de nuestro ADN, incluso sin participar activamente en ella desde dentro. De las procesiones me gustan especialmente las del Cachorro, el Gran Poder, Montesión y, por supuesto, la Esperanza Macarena.

Con su designación este año por el Consejo de Cofradías de Sevilla, el cartel alcanza una dimensión internacional. ¿Cómo afronta el encargo?

Con responsabilidad, muchísima responsabilidad. Se da la circunstancia de que las instituciones sevillanas públicas y privadas no han contado conmigo en los últimos 25 años, y por eso, este ofrecimiento tiene una especial importancia para mí. A esta circunstancia se le suma, como usted dice, la “dimensión” internacional de mi carrera, que está creando mucha expectación y expectativas en mí y en mi cartel.

Háblenos un poco de su estilo. ¿Tiene ya alguna idea de lo que quiere plasmar en el cartel?

Desde que me lo comunicaron estoy trabajando en el proyecto. Estoy recopilando información, viendo diferentes opciones y entrevistándome con personas muy relacionadas con las hermandades y el mundo cofradiero. No quiero precipitarme en tomar una decisión. Una vez que se disipe la atención mediática que ha provocado la designación, me sentaré y, con calma, meditaré sobre los diferentes aspectos del cartel, el mensaje que quiero transmitir y en qué punto de nuestra Semana Santa pondré el foco.

A priori parece que el estilo barroco tan predominante en la Semana Santa se aleja del suyo propio tan realista.

Eso es muy cierto. Pero si el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que tiene el criterio y la responsabilidad de elegir a los artistas que van a hacer el cartel, ha pensado en mí para realizar el cartel, es porque considera que no es imprescindible que el artista tenga necesariamente un estilo barroco. Al igual que Manolo Cuervo, que llevó su universo pop-art a su cartel, yo miraré la Semana Santa desde mi punto de vista sereno, sosegado y equilibrado. Hace unos años la organización One Hundred for Tíbet y la Fundación Dalai Lama me invitaron a tomar parte en un proyecto alrededor de la figura del Dalai Lama. Aunque mi estilo nada tiene que ver con la cultura o el arte tibetano, sin embargo, el comité eligió mi obra para representar y ser la cara de la muestra, entre 80 artistas.

¿Qué es lo que le inspira?

La vida en general es mi fuente de inspiración. Observar a las personas es primordial; ver qué cosas le emociona y así poder desentrañar el mecanismo que desata sus emociones para usarlas como la materia prima de mi trabajo. También la naturaleza y el silencio son unos extraordinarios maestros. La naturaleza te muestra la vida y el silencio te enseña la vida por dentro. Pero, en definitiva, me inspira la parte iluminada de las cosas.

¿Qué le gusta del arte de la Semana Santa?

Me gusta que es arte que se saca a la calle. Que va en búsqueda del espectador de una manera activa. Para, junto con la música y los olores a flores a incienso, atraparte y convencerte.

¿Considera que las cofradías están un tanto anquilosadas y que deberían evolucionar en su estilo? Prácticamente no se ha hecho nada nuevo desde que Juan Miguel Sánchez realizara los diseños para el palio de la Virgen de los Negritos en los años 60.

Creo que debemos cuidar nuestras tradiciones. Tradición significa la presencia de un legado que se transmite de generación en generación. Yo voy mucho a Japón y me gusta que, en determinados aspectos, cuiden con celo su singular cultura y tradiciones. La Semana Santa es como es o no es. Como escribió Juan Ramón Jiménez: ¡No le toques ya más, que así es la rosa!

Eso también se ha podido ver en la cartelería de los últimos años, ¿no le parece?

Creo que en ese terreno, poco a poco se están abriendo a nuevos puntos de vista para presentar la Semana Santa. El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla sabe que este cartel no es sólo para los sevillanos, sino, y sobre todo, para los miles de visitantes de la ciudad, que los ven en las oficinas de turismo de todo el mundo. Nuestra Semana Santa es una manifestación religiosa que va mucho más allá de nuestras fronteras. Sevilla es una de las ciudades más conocidas de España. Y la Semana Santa y la Feria son sus emblemas más conocidos y reconocibles.

¿Tiene algún cartel de Semana Santa o de las Fiesta de Primavera en la memoria?

Estos días he estado repasando lo que se ha hecho en los últimos 120 años. Hay muchos carteles memorables, y cuando me ponga manos a la obra lo haré sabiendo que tengo la responsabilidad de seguir la estela de calidad y profesionalidad de los artistas que me han precedido.