Santos Alonso optará a ser hermano mayor de La Sed

Santos Alonso de la Florida Casal, cofrade y hermano de la hermandad de la Sed, ha anunciado públicamente su intención a presentarse como candidato a hermano mayor de la cofradía de Nervión, unos comicios que se celebrarán en el mes de junio de 2024, una vez que Pepe Cataluña agote su etapa como portador de la vara dorada de esta cofradía. Así se expresa el propio Santos en una nota remitida a medios y allegados:

"La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed es uno de los grandes pilares que sustentan mi vida. Y lo fue para mi abuelo (quién lo dio todo para ayudar a en los primeros pasos de aquella joven e incipiente Hermandad de Nervión) y también para mi padre, que me enseñó a amarla no sólo un día, sino durante todo el año, sin condición y sin pedir nada a cambio.

Hoy es mi Hermandad, la que me ha visto crecer, madurar y aprender de los mejores, como de mi gran amigo Pepe Cataluña y otros grandes compañeros de esta junta de gobierno. Y sólo espero que mañana siga siendo esa Hermandad viva y pujante en la que mis hijos crezcan entre valores cristianos.

Y ahora, después de haber vivido juntos unos extraordinarios cultos en honor a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia en los que, además, he sentido el arropo y el enorme cariño de cientos de hermanos, me gustaría informaros sobre lo que ya muchos sabéis y otros tantos me seguís preguntando: es mi intención presentarme a hermano mayor de nuestra querida Hermandad de la Sed en las elecciones que se celebrarán en junio del próximo año.

Y no, no es un decisión sencilla porque detrás hay muchas noches en vela, innumerables conversaciones con mi familia y miles de dudas que me asaltaron y de las que he buscado respuestas con la ayuda de algunos de nuestros hermanos. Y con todo ello con gran reflexión, sumado a mi amor infinito a nuestra Hermandad, puedo decir que estoy plenamente convencido que ha llegado el momento de dar el paso y optar a dirigir los designios futuros de nuestra corporación.

Una decisión meditada y que está avalada por una junta de gobierno que engloba mi trabajo de esta última década (como secretario o ahora como teniente de hermano mayor) junto a la ilusión de personas y nuevos proyectos que nos harán seguir caminando en la senda de la confraternidad y la devoción hacia nuestros Amados Titulares. Y, por supuesto, sintiendo el apoyo de muchísimos de vosotros que sois la parte fundamental de este sueño. Así me gustaría empezar esta travesía que nos hace ser parte de este bendito barco de Consolación.

Quedan aún muchos meses por delante y grandes proyectos por finalizar siendo parte activa de esta maravillosa junta de gobierno que dirige mi querido Pepe. Habrá tiempo de hablar de ideas futuras y de compartir experiencias que nos ayuden a crecer. Hoy sólo sentía la necesidad de haceros saber que juntos seguiremos sumando grandes momentos, porque sólo juntos somos Hermandad.

Esperando poder saludaros personalmente en próximas fechas, Un fuerte abrazo en Cristo, hermanos".