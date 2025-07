El arzobispo de Sevilla sobre la suplantación de identidad para pedir dinero: "No se ha podido materializar el timo"

Una cita a El Buscón y una petición a no fiarse de peticiones que no sigan el procedimiento habitual. El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses se ha referido este viernes al intento de estafa que ha sufrido una hermandad de Sevilla recientemente. Como adelantó este periódico, los estafadores reprodujeron mediante inteligencia artificial la voz de Teodoro León, uno de los obispos auxiliares, para solicitar dinero mediante Bizum. El arzobispo ha explicado que el timo no se llegó a materializar al desconfiar la corporación de la llamada.

"En El Buscón ya salen personajes que viven de la pillería. Es algo propio de la condición humana y que se ha dado en todos los tiempos", ha insistido el prelado haciendo alusión a la obra literaria de Quevedo.

Monseñor Saiz ha indicado que no le extraña que en los tiempos actuales los estafadores recurran a las herramientas que le ofrecen las nuevas tecnologías, en este caso, la inteligencia artificial para clonar la voz: "Son maravillosas para hacer el bien, pero también hay quienes las pueden usar para estas cosas".

Por último, el arzobispo, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la cuentas de 2024, ha señalado que el timo no se materializó porque "hay cosas que no cuadran. No es la praxis habitual".