El Ayuntamiento cederá a la Soledad un local municipal para que desarrolle su labor social

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la declaración de interés general de la actividad desarrollada por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo para la cesión de un importante espacio municipal situado en la calle Jesús del Gran Poder.

El acuerdo municipal se ha producido tras la solicitud de la propia hermandad para disponer de un local de titularidad municipal ubicado en la calle Jesús del Gran Poder, número 34, en el distrito Casco Antiguo. El propósito de este inmueble será albergar un espacio dedicado a actividades sociales, culturales y formativas que estarán abiertas a toda la ciudadanía.

Esta declaración de interés general representa el paso previo indispensable para la futura cesión de uso del inmueble a la hermandad. Una vez completado el proceso, la entidad podrá poner en marcha sus iniciativas de carácter social y formativo directamente en el barrio de San Lorenzo. Este reconocimiento se otorga a la corporación en su condición de entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca reforzar su colaboración con las entidades sociales de Sevilla. La estrategia municipal consiste en facilitar el acceso a espacios públicos para que estas organizaciones puedan desarrollar proyectos que contribuyan a dinamizar los barrios y prestar apoyo a los vecinos mediante programas educativos y culturales.