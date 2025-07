"El Congreso de Hermandades y Piedad Popular empieza realmente ahora"

"El Congreso empieza realmente ahora". Éstas han sido las palabras con las que el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, ha presentado las actas de la cita internacional que se celebró en la capital andaluza el pasado diciembre, en la que se debatió sobre el mundo de las hermandades y la piedad popular, la cual concluyó con la recordada procesión magna, en la que participaron ocho imágenes sagradas. Un material recopilatorio que el prelado confía en que "no vaya a la estantería, sino que se convierta en material de trabajo". El acto donde se ha dado a conocer este trabajo ha tenido lugar en el Arzobispado y en él han intervenido, además del arzobispo, el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez; y el secretario del congreso, Joaquín de la Peña. También se ha dirigido a los medios de comunicación allí presentes Ignacio Flores Prada, director del recién creado Observatorio de la Piedad Popular.

Las referidas actas recogen todas las ponencias que tuvieron lugar entre el 4 y 8 de diciembre de 2024. La intención del arzobispo es que esta edición se publicara antes de las vacaciones de verano. La componen 1.272 páginas, divididas en dos volúmenes. Reproducen las 75 intervenciones de aquella cita que terminó con los traslados y la procesión magna. Un congreso en el que participaron desde prefectos, cardenales, arzobispos y teólogos hasta "cofrades de a pie", como ha señalado Joaquín de la Peña.

Este material -con el sello de la Universidad de Sevilla (US) y el patrocinio de la Junta de Andalucía- se encuentra ya disponible en los repositorios de la web de la US, del Consejo de Hermandades, de la Archidiócesis de Sevilla y del propio Congreso. Las hermandades sevillanas que quieran recoger los ejemplares físicos habrán de acudir a la sede del Consejo, en la calle San Gregrorio. Los congresistas, a título particular, deberán hacerlo en la Librería Diocesana, dentro del Palacio Arzobispal. Las hermandades y congresistas que no sean de Sevilla tienen que solicitaron a través de la web del Consejo y el público en general habrá de esperar al 3 de noviembre.

"Desafíos para el futuro"

Monseñor Saiz ha insistido en que en el congreso se plantearon "desafíos para el futuro", que quedan recogidos en esta publicación. A dichas aportaciones se ha referido Francisco Vélez, quien considera que de la cita internacional (la segunda que se celebró en Sevilla tras la de octubre de 1999) "salimos fortalecidos". "Tuvo una carga doctrinal muy importante", ha defendido el presidente del Consejo cofradiero.

Presentación de las actas del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. / Redacción Sevilla

El arzobispo ha detallado las siete conclusiones con las que se cerró el congreso y que han de marcar las directrices de las hermandades a partir de ahora: redescubrir la mirada de Dios, la comunión y sinodalidad frente a una sociedad marcada por el individualismo, los cultos, la misión y testimonio, la caridad, la formación y la creación de un Observatorio de la Piedad Popular. Este último propósito es el que se ha presentado también este martes. Se trata de un foro de estudio permanente que cuenta con estructura propia y que, periódicamente, dará a conocer informes sobre esta importante manifestación religiosa.

Estará integrado por una comisión ejecutiva y un consejo asesor, además de tres comisiones específicas (la académica, la social y la de liturgia y evangelización). La comisión ejecutiva la preside el arzobispo. Forman parte de ella el delegado diocesano para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades, Miguel Vázquez Lombo; el delegado de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez; el secretario canciller del Arzobispado, Isacio Siguero; el director, Ignacio Flores Prada; y el secretario de la entidad, Joaquín de la Peña.

"Un punto de partida"

Ignacio Flores, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha sido teniente de hermano mayor en San Gonzalo y director del Centro de Orientación Familiar (COF) del Aljarafe. En la actualidad es voluntario de Cáritas Universitaria y miembro del secretario de Cursillos de Cristiandad. En su presentación a los medios, ha subrayado la importancia de la piedad popular como "herramienta extraordinaria" de la nueva evangelización, dentro de una sociedad marcada por "el individualismo y el relativismo moral". Además de poseer una gran utilidad para transmitir y expresar la fe entre los jóvenes y las familias.

Ignacio Flores Prada. / Redacción Sevilla

"El congreso no es un punto de llegada, sino de partida", ha enfatizado Flores, quien ha definido el Observatorio de la Piedad Popular como "un órgano de pensamiento transversal, multidisciplinar y permanente". Trabajo que se quedará reflejado en estudios e informes periódicos.

El arzobispo ha terminado esta presentación destacando que la piedad popular -denostada hasta no hace mucho por buena parte de la curia eclesiástica- "está siendo cada vez más valorada en Madrid [sede de la Conferencia Episcopal Española] y en Roma".