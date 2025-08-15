Guía de las procesiones del 15 de agosto en la provincia de Sevilla 2025

Supone una fecha clave para todos los católicos y especialmente en nuestra tierra se vive con acendrada intensidad. Y no es para menos, puesto que el 15 de agosto es una jornada señalada en numerosos puntos. La Solemnidad de la Asunción de la Virgen es una de las citas más esperadas del verano y su trascendencia devocional traspasa cualquier límite, no solo en la capital hispalense, también en infinidad de rincones de la provincia.

La conmemoración de esta fiesta cuenta en esta ocasión con un aliciente más gozoso si cabe, puesto que se cumplen tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen, que subió al cielo en cuerpo y alma. Así lo acreditó y confirmó el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, por lo que las celebraciones extraordinarias y otros actos (coincide también con Año Jubilar) copan las agendas y las rutas. Precisamente, numerosos cofrades aprovechan para descubrir y conocer diversas manifestaciones de religiosidad popular.

Extraordinarias en Gerena o Espartinas

Arrancamos el recorrido provincial en primer lugar en Espartinas, puesto que saldrá en procesión la titular de la parroquia, la Virgen de la Asunción, con motivo de la efemérides ya citada. Será a partir de las 20:30, a la conclusión del solemne triduo y la Función Principal el mediodía. Esta imagen no suele procesionar, por lo que supone una ocasión singular para descubrirla.

Asimismo, saldrá en procesión la Virgen de la Soledad de Gerena, a partir de las 20:30, con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma. Lo hará entronizada en el paso de Cristo, al modo de las imágenes de gloria. El itinerario será el siguiente: San Sebastián, La Iglesia, La Plaza, 28 de febrero, Plaza de la Lonja, Nuestra Señora del Rosario, Pintor Pablo Picasso y Jesús del Gran Poder. En la Plaza de la Coronación se descubrirá un monumento conmemorativo del cincuentenario de la coronación de la Virgen. El regreso será por el siguiente itinerario: Miguel de Cervantes, Nuestra Señora de la Soledad, Blas Infante, Cristo de la Vera Cruz, Plaza de la Constitución, Ramón y Cajal, capataz José Manuel Mora y San Sebastián, con entrada a las 1:30.

Otro punto indispensable será Alcalá de Guadaíra, con la procesión de la Virgen del Águila en horario nocturno, a partir de las 20:45 desde su Santuario, toda vez que ha culminado la novena itinerante que la ha llevado a diversos barrios de la ciudad por el XXV aniversario de la coronación canónica.

Otras citas clave

Un punto de relevancia es Cantillana, que se vuelca con la Virgen de la Asunción. Este año la novedad se encuentra en la calle Martín Rey, que ha concluido la decoración iniciada hace dos años e inspirada en la que se usa en Malta.

Otro enclave más que particular, por la historia que encierra, es Salteras, que ostenta bula pontificia para celebrar la procesión del Corpus el 15 de agosto. En su día se solicitó esta dispensa debido a que los vecinos no podían acudir en la fecha habitual de esta solemnidad por los trabajos en el campo. En la procesión, organizada por la Hermandad Sacramental, participan tres pasos: el Niño Jesús de la Hermandad de los Blancos, la Virgen de la Oliva y el Santísimo Sacramento. Acompañan las dos bandas referencia: el Carmen y la Oliva. Culminan la ruta del Aljarafe localidades como Villanueva del Ariscal con la Virgen de los Reyes (a semejanza de la patrona hispalense) o la Asunción de Huévar.

En el este de la provincia, hay varios puntos de interés. Es el caso de La Puebla de Cazalla con la Virgen de las Virtudes y su particular palio de tumbilla. En Mairena del Alcor, por su parte, realiza su salida procesional la Virgen de los Reyes, desde la iglesia de Santa María de la Asunción, pasadas las nueve de la noche. En Estepa hace lo propio la Virgen de la Asunción, la patrona, que posee uno de los mantos más logrados de toda la región, bordado por las hermanas Antúnez en el siglo XIX.

En la Sierra Norte es imprescindible visitar Constantina, que vibra junto a su Virgen del Robledo tras la bajada del pasado domingo, a partir de las 20:30. También procesiona la Virgen de las Huertas de La Puebla de los Infantes. Por último, en Dos Hermanas los vecinos se reúnen para acompañar a la Virgen de la Asunción, que despierta especial fervor. Será a partir de las 20:00.

Por último, apuntamos las procesiones en otros pueblos o pedanías como Guadalema de los Quintero con la Virgen de las Virtudes, los Remedios Del Real de la Jara, el traslado de San Bartolomé y Consolación en Umbrete o la siempre emblemática procesión de la Virgen de la Mesa de Utrera, a la cual los utreranos piden tres deseos en el momento en que sale a la calle y dice la tradición que uno le es concedido.