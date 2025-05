Habrá túnicas de nazareno en la Gran Procesión: de León a Roma

Será, sin duda, otra de las imágenes más singulares que nos dejará el Jubileo de las Cofradías. Los hermanos del Nazareno de León vestirán sus túnicas de nazareno en la gran procesión del próximo 17 de mayo en Roma. Todos los cofrades de esta corporación participarán en dicho cortejo siguiendo las normas establecidas, siempre y cuando se hayan inscrito y se les haya facilitado el carnet correspondiente. Las túnicas ya están preparadas para ser enviadas a Roma, siguiendo la manera tradicional de su Semana Santa: portando al Señor por fuera del paso. La indumentaria reglamentaria es túnica y cíngulo (sin capillo), guantes negros, zapatos negros, calcetines negros, corbata negra y camisa blanca.

Es otra de las novedades que nos aporta esta hermandad leonesa, que verá a su imagen titular, a Jesús Nazareno (imagen del XVII que procesiona sobre las antiguas andas de San Gonzalo) en la iglesia de San Andrés del Valle, donde se celebrará un besamanos y hasta un concierto de marchas procesionales. Entre las normas a seguir por estos cofrades se indica que queda "prohibido abandonar la procesión. Si algún hermano tiene que hacerlo por algún motivo justificado, deberá comunicarlo previamente a los responsables y lo hará de forma discreta, estando prohibido mantenerse fuera del cortejo de la procesión vestido con túnica".

Otra norma que, además, puede darnos pistas acerca de cómo se organizarán los costaleros del Cachorro o los hombres de trono de la Esperanza es que "los dos turnos de braceros que no se encuentren pujando el paso del Nazareno deberán ir en la procesión delante del paso, en el sitio que les será asignado a cada uno de los dos turnos, perfectamente colocados y caminando en procesión, no estando permitido moverse del sitio hasta que el Seise del paso no ordene el cambio de turno. En ese caso, se deberá hacer la maniobra con la mayor agilidad, siguiendo en todo momento las indicaciones del Seise y del Bracero Mayor, ocupando los braceros que dejen de pujar el paso el lugar que ocupaba el inmediatamente anterior al acaba de entrar a pujar el paso", finaliza.

Asimismo, se señala que está "está terminantemente prohibido que los hermanos discurran libremente por el cortejo, debiendo ir en el sitio y alineados en las filas asignadas a cada uno de ellos, tanto braceros como portadores de enseres, manteniendo en todo momento la compostura y el orden, evitando, en la medida de lo posible, mirar para atrás o salirse del sitio". tampoco se permite el uso de gorras, gafas de sol o portar botellas de agua, debiéndose "observar el mayor silencio y compostura durante el transcurso de la procesión".