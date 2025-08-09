La Hermandad de Jesús de La Algaba recibe la medalla de la Virgen de los Reyes

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, entrega la medalla de la Virgen de los Reyes a la Hermandad de Jesús Nazareno, de La Algaba.

La localidad sevillana de La Algaba se encuentra de júbilo. Se cumplen 25 años de la consagración de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sede canónica de la hermandad homónima, razón por la cual desde el pasado octubre se celebra la Santa Misión Parroquial concedida por el Arzobispado hispalense. Una efeméride por la cual esta cofradía algabeña ha recibido este viernes una distinción muy especial: la medalla de la Virgen de los Reyes que concede la asociación de fieles de la Patrona de Sevilla y San Fernando.

La entrega la ha realizado el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, a la conclusión del tercer día de la novena a la Virgen de los Reyes. La hermandad algabeña ha donado también una réplica en plata de ley de la primitiva medalla de la corporación, en la que aparece labrado el rostro de su sagrado titular, Jesús Nazareno, que el próximo mes de noviembre presidirá los traslados a los distintos barrios y templos del municipio, como cierre de la Misión Parroquial.

La novena de este viernes ha sido predicada por el obispo auxiliar, monseñor Ramón Valdivia, quien ha centrado su sermón en el valor cristiano de la abnegación, como virtud puesta de manifiesto por la Virgen a lo largo de su vida. Una cualidad que, recordó, es la que experimentan los inmigrantes que llegan a nuestras tierras, para quienes hizo un alegato a favor de su acogida, al recordar la importante función que cumplen en la sociedad actual. Un tema de máxima actualidad.

Con la entrega de esta distinción, la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando reconoce la devoción de distintas instituciones hacia la que es Patrona de Sevilla y su Archidiócesis.

La novena vespertina de la Virgen de los Reyes se celebra este año, de forma excepcional, en el trascoro de la Catedral. Comienza cada tarde, a las 20:00, con el rezo del Santo Rosario. Se accede al templo metropolitano desde las puertas del Bautismo y de San Miguel, ambas en la Avenida de la Constitución. También se puede seguir en directo a través del canal de Youtube del Cabildo Catedral.